Левандовски хочет уйти из "Баварии"

Нападающий Роберт Левандовски хочет попробовать себя в другом клубе, однако "Бавария" оценивает своего бомбардира в сумму свыше 100 миллионов фунтов.

После того, как "Челси" отчаялся заполучить Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", и до того, как решил купить Ромелу Лукаку из "Интера", ходили слухи об интересе "синих" к Левандовски.



Как сообщает Sky Sports, 33-летний поляк был бы рад покинуть Мюнхен ради нового вызова в своей карьере и все еще надеется это сделать до наступления своего 35-летия, однако позиция "Баварии" делает это проблематичным.



Контракт Левандовски с "Баварией" рассчитан до 2023 года, и в данный момент стороны не ведут переговоры о продлении сотрудничества.



Левандовски испытывает разочарование от того, что "Бавария" его не продает, но не собирается устраивать скандал и требовать трансфера, поскольку дорожит своими отношениями с клубом и фанатами.



Несмотря на возраст и спекуляции насчет своего будущего, Роберт в отличной форме начал новый сезон, забив три гола в двух первых матчах.