Левандовски хочет уйти из "Баварии"

Роберт Левандовски Нападающий Роберт Левандовски хочет попробовать себя в другом клубе, однако "Бавария" оценивает своего бомбардира в сумму свыше 100 миллионов фунтов.

После того, как "Челси" отчаялся заполучить Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", и до того, как решил купить Ромелу Лукаку из "Интера", ходили слухи об интересе "синих" к Левандовски.

Как сообщает Sky Sports, 33-летний поляк был бы рад покинуть Мюнхен ради нового вызова в своей карьере и все еще надеется это сделать до наступления своего 35-летия, однако позиция "Баварии" делает это проблематичным.

Контракт Левандовски с "Баварией" рассчитан до 2023 года, и в данный момент стороны не ведут переговоры о продлении сотрудничества.

Левандовски испытывает разочарование от того, что "Бавария" его не продает, но не собирается устраивать скандал и требовать трансфера, поскольку дорожит своими отношениями с клубом и фанатами.

Несмотря на возраст и спекуляции насчет своего будущего, Роберт в отличной форме начал новый сезон, забив три гола в двух первых матчах.


Метки Бавария, Левандовски

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. ensiferum 19.08.2021 11:41 # ensiferum
    В таком возрасте только в Италию.

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  2. division 19.08.2021 11:32 # division
    Старый уже, уровень АПЛ не потянет. У клубов других лиг денег на него просто нет, так что останется

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  3. true-manc 19.08.2021 11:16 # true-manc
    К КОРОЛЯМ!!!

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  4. slash-lfc 19.08.2021 11:05 # slash-lfc
    К КОРОЛЯМ на сезончик-другой, если Кейна не получится оформить.

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