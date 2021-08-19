Левандовски хочет уйти из "Баварии"
Нападающий Роберт Левандовски хочет попробовать себя в другом клубе, однако "Бавария" оценивает своего бомбардира в сумму свыше 100 миллионов фунтов.
После того, как "Челси" отчаялся заполучить Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", и до того, как решил купить Ромелу Лукаку из "Интера", ходили слухи об интересе "синих" к Левандовски.
Как сообщает Sky Sports, 33-летний поляк был бы рад покинуть Мюнхен ради нового вызова в своей карьере и все еще надеется это сделать до наступления своего 35-летия, однако позиция "Баварии" делает это проблематичным.
Контракт Левандовски с "Баварией" рассчитан до 2023 года, и в данный момент стороны не ведут переговоры о продлении сотрудничества.
Левандовски испытывает разочарование от того, что "Бавария" его не продает, но не собирается устраивать скандал и требовать трансфера, поскольку дорожит своими отношениями с клубом и фанатами.
Несмотря на возраст и спекуляции насчет своего будущего, Роберт в отличной форме начал новый сезон, забив три гола в двух первых матчах.
19.08.2021 11:00
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В таком возрасте только в Италию.
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Старый уже, уровень АПЛ не потянет. У клубов других лиг денег на него просто нет, так что останется
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К КОРОЛЯМ!!!
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К КОРОЛЯМ на сезончик-другой, если Кейна не получится оформить.
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