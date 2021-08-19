Парлор: "Вест Хэм" привлекательнее "Арсенала"

Микель Артета Легенда "Арсенала" Рэй Парлор заявил, что в данный момент "Вест Хэм" привлекательнее для игроков, нежели "канониры".

Прошлый сезон "Арсенал" завершил только на восьмом месте в Премьер-Лиге, а старт новой кампании пока не дал повода для оптимизма фанатам "канониров".

Парлор чувствует, что у его бывшего клуба есть затруднения с приглашением классных игроков, которые бы помогли "Арсеналу" вернуться на прежние высоты.

"У "Арсенала" есть проблема: как привлекать игроков нужного калибра? Я знаю, что "Арсенал" — это большой клуб, у них великая история, но они даже не выступают в еврокубках".

"Некоторые игроки скажут: "А почему я должен захотеть играть за "Арсенал", если я могу играть за "Вест Хэм" в Лиге Европы? Или в Лиге Чемпионов, если повезет".

"Это проблема с которой они имеют дело. "Арсенал" вынужден переплачивать, чтобы заполучить определенных игроков. Так они стараются вернуться в топ-6 или топ-4", — сообщил Парлор talkSPORT.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Парлор

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2021 09:00

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  1. mixmaster 19.08.2021 09:37 # mixmaster
    Заголовок как обычно. Так то тут про старание вернуться в лч

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  2. chelsea88 19.08.2021 09:26 # chelsea88
    Конечно, гейклуб же середняк е6аный.

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