Парлор: "Вест Хэм" привлекательнее "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Рэй Парлор заявил, что в данный момент "Вест Хэм" привлекательнее для игроков, нежели "канониры".

Прошлый сезон "Арсенал" завершил только на восьмом месте в Премьер-Лиге, а старт новой кампании пока не дал повода для оптимизма фанатам "канониров".



Парлор чувствует, что у его бывшего клуба есть затруднения с приглашением классных игроков, которые бы помогли "Арсеналу" вернуться на прежние высоты.



"У "Арсенала" есть проблема: как привлекать игроков нужного калибра? Я знаю, что "Арсенал" — это большой клуб, у них великая история, но они даже не выступают в еврокубках".



"Некоторые игроки скажут: "А почему я должен захотеть играть за "Арсенал", если я могу играть за "Вест Хэм" в Лиге Европы? Или в Лиге Чемпионов, если повезет".



"Это проблема с которой они имеют дело. "Арсенал" вынужден переплачивать, чтобы заполучить определенных игроков. Так они стараются вернуться в топ-6 или топ-4", — сообщил Парлор talkSPORT.