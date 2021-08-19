Фердинанд рассказал, как просился в "Арсенал"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, как просил взять его в "Арсенал", но был отвергнут Арсеном Венгером.

Фердинанд выступал за "Юнайтед" на протяжении 12 сезонов, покинув "Олд Траффорд" в 2014 — через год после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию.



Рио, которому на тот момент было 35 лет, был готов присоединиться к "Арсеналу" свободным агентом, однако Венгер — в отличие от своих последователей — пресек попытку повесить на клуб доигрывающего карьеру ветерана с внушительной зарплатой.



"Самое безумное, что среди прочих я рассматривал и вариант с "Арсеналом". На закате своей карьеры, когда я уходил из "Манчестер Юнайтед", я встретился с Арсеном Венгером в отеле".



"Я сказал: "Слушай, Арсен, я ухожу из "Манчестер Юнайтед", и если хочешь, я присоединюсь к вам, чтобы помочь раздевалке и все такое. Думаю, такого рода помощь вам необходима".



"Я рассчитывал играть, но — что важнее — я бы пришел ради атмосферы".



"Он не принял мое предложение и был прав, потому что моя игра за КПР никуда не годилась. Но я чувствовал, что мог быть полезен ему в раздевалке, где во многом формируется атмосфера", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.