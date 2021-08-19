Фердинанд рассказал, как просился в "Арсенал"

Рио Фердинанд и Робин Ван Перси Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, как просил взять его в "Арсенал", но был отвергнут Арсеном Венгером.

Фердинанд выступал за "Юнайтед" на протяжении 12 сезонов, покинув "Олд Траффорд" в 2014 — через год после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию.

Рио, которому на тот момент было 35 лет, был готов присоединиться к "Арсеналу" свободным агентом, однако Венгер — в отличие от своих последователей — пресек попытку повесить на клуб доигрывающего карьеру ветерана с внушительной зарплатой.

"Самое безумное, что среди прочих я рассматривал и вариант с "Арсеналом". На закате своей карьеры, когда я уходил из "Манчестер Юнайтед", я встретился с Арсеном Венгером в отеле".

"Я сказал: "Слушай, Арсен, я ухожу из "Манчестер Юнайтед", и если хочешь, я присоединюсь к вам, чтобы помочь раздевалке и все такое. Думаю, такого рода помощь вам необходима".

"Я рассчитывал играть, но — что важнее — я бы пришел ради атмосферы".

"Он не принял мое предложение и был прав, потому что моя игра за КПР никуда не годилась. Но я чувствовал, что мог быть полезен ему в раздевалке, где во многом формируется атмосфера", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1570

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. flash25rus 19.08.2021 09:43 # flash25rus
    Рио даже язык тренера канониров не знал. О каком влиянии может идти речь. В раздевалке Венгера все говорили на французском.

    (ответить)

  2. sausage 19.08.2021 09:43 # sausage
    Для атмосферы в раздевалке. Сук, эти БЛМщики все такие двуличный.

    (ответить)

  3. isidro 19.08.2021 09:30 # isidro
    Молчал бы уж про такое. Раньше считал его топом. Расстраивает

    (ответить)

  4. gio 19.08.2021 09:00 # gio
    Венгер понял что Фердинанд способен только портить атмосферу в раздевалке, причем буквально

    (ответить)

  5. vyrentz 19.08.2021 08:44 # vyrentz
    Его батя познакомился с танцовщицей на карнавале?

    (ответить)

  6. hunter022 19.08.2021 08:34 # hunter022
    Полы драить в раздевалке собирался

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: