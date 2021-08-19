Нуну не знает, сыграет ли Кейн против "Вулверхэмптона"

Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту не смог пообещать, что нападающий Харри Кейн примет участие в воскресном матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

"Тоттенхэм" не взял 28-летнего Кейна в Португалию на квалификационный матч Лиги Конференций против "Пасуш де Феррейры" в четверг вечером, чтобы Харри смог поработать над своей формой.



В воскресенье "шпор" ожидает выезд на "Молинью", однако Эшпириту Санту не знает, сможет ли рассчитывать на жаждущего покинуть клуб игрока.



Я не могу ответить на этот вопрос".



"Я лишь могу сказать, что он становится лучше. Он улучшает свою физическую форму с каждым днем. Сегодня он занимался, будет заниматься завтра, а в пятницу будет в общей группе. А в субботу мы решим, кто примет участие в матче", — цитирует Нуну Evening Standard.