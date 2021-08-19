Ромелу Лукаку в "Челси": вторая попытка

С опозданием, но Ромелу Лукаку все-таки становится основным нападающим "Челси". Игрок сборной Бельгии в возрасте 28 лет вернулся на "Стэмфорд Бридж" из "Интера" по сделке стоимостью 97.5 млн. фунтов.

После оформления трансфера бельгийца в сети всплыло видео, на котором совсем юный Ромелу посещает "Стэмфорд Бридж". Оглядываясь по сторонам, Лукаку громко заявляет о том, что однажды обязательно будет выступать в составе "Челси".







Эта уверенность в себе Лукаку— то, в чем принято сомневаться на деле. В "Челси" бельгиец оказался значительно раньше, еще 10 лет назад, но свои заявления делом не подтвердил. За команду он играл формально (15 матчей за три года, ноль голов), а затем ушел от конкуренции, когда стало ясно, что ему не гарантируют места в основном составе.



Лукаку был очень молодым и ранимым нападающим, но в "Челси" среда безжалостная и требующая проявлять характер. В 2013 Ромелу вернулся из аренды в "Вест Бромвиче", и позиция основного форварда была вакантной. Фернандо Торреса уже не воспринимали всерьез, Демба Ба изначально был взят на подмену. Жозе Моуриньо подписать топового центрфорварда хотел, но клуб ограничился покупкой ветерана Самюэля Это'О, приехавшего в последние дни лета.



Лукаку в ответ подал трансферный запрос. В такие короткие сроки клуб смог организовать только аренду в "Эвертон". Через год "Челси" покупал Диего Косту, и теперь Лукаку в свои шансы тем более не верил, подписав полноценный контракт с мерсисайдцами.



Он блистал на "Гудисон Парк", как и "Вест Бромвиче" до этого, но в Англии сформировалось определенное восприятие Лукаку. Ему не хватало характера, чтобы конкурировать за место основного нападающего в большом клубе, но Ромелу преуспевал в середняках Премьер-Лиги. Его технический и физический потенциал при этом впечатлял, и следующий переход в топ-клуб был вопросом времени.



Лукаку с первых дней в Лондоне сравнивали с Дидье Дрогба, взявшим опеку над молодым форвардом. В "Челси" нападающие такого плана преуспевали, потому клуб всегда допускал вариант возвращение уже состоявшегося Лукаку. Антонио Конте был его поклонником, и в 2017 году бельгиец, по идее, должен бы отправиться в Западный Лондон. Лукаку был уверен, что переходит в "Челси", но клуб не мог удовлетворить запросы его агента Мино Райолы. Зато это удалось "Манчестер Юнайтед". Ромелу воссоединился с Моуриньо в другом клубе, а "Челси" взял вместо него Альваро Морату, интерес к которому, иронично, проявлял именно "Юнайтед".



За этим последовала цепочка важных событий. Конте окончательно разочаровался в руководстве "Челси" и через год покинул клуб. Мората стал трансферным провалом, в том числе из-за которого лондонцы не пробились в Лигу Чемпионов. Лукаку разочаровался в Райоле, вскоре разорвав отношения со скандальным агентом. Его показатели в Манчестере были солидными, но не выдающимися. Ромелу почти не забивал в больших матчах, чему способствовала тактика "Юнайтед". Ответственности с Лукаку никто не снимал: большим форвардом достаточно одного шанса, чтобы сделать разницу в игре. Ромелу был большим внешне, но в Англии все больше сомневались в том, что он является "большим" по своей сути.



Когда "Юнайтед" пошел на спад, Лукаку отправился туда с опережением. Новый тренер команды, Оле Гуннар Сульшер, ничего гарантировать Ромелу не хотел. Этот факт снова подтолкнул бельгийца к уходу. Лукаку больше не был молодым нападающим, но ему по-прежнему не хватало уверенности в себе — шаткая психология стала преградой для перехода на новый уровень.







Антонио Конте наконец получил нападающего, которого так хотел видеть в "Челси". Переломным моментом в карьере Лукаку стал трансфер в "Интер", где он был безоговорочно основным центрфорвардом. В Италии Ромелу прибавил, как футболист, но принципиальная разница — в атмосфере. Лукаку всегда был шикарным нападающим, если смотреть на его данные, но никогда не обладал характером, пробивающим стены. Он долго наращивал статус в средних командах, но сникал в больших из-за конкуренции и давления.



В "Интере" все пошло по-другому, потому что он получил тренера, показывающего Лукаку любовь. То же самое было с миланскими болельщиками, у которых не было предубеждений, сформированных в Премьер-Лиге. Конечно, прогресс команды сыграл большую роль. "Интер" Конте двигался вперед, и Ромелу двигался вместе с ним. Он стал чемпионом, одним их лучших игроков Серии А и вернулся на "Стэмфорд Бридж", чтобы наконец стать "новым Дрогба".



Нынешний скепсис болельщиков связан с тем восприятием Лукаку, которое сформировалось много лет назад. Другая причина — то, что первой опцией "Челси" был Эрлинг Холанд. Преимущество норвежца на поверхности: он на семь моложе. Тут присутствует элемент разочарования, который не должен отменять достоинств Лукаку. Но зато теперь за Ромелу не стоит Мино Райола, который представляет интересы Холанда и с которым по-прежнему сложно договориться.



После "Интера" Ромелу гораздо увереннее в себе, чем несколько лет назад. Более того, в "Челси" он приходит не доказывать что-то тренеру, а сразу же под основной состав. Конкурентов у него нет в принципе. Томас Тухель старается выказывать тот же восторг, что и Конте, а его "Челси" — в процессе развития и настроен на чемпионский титул.



Лукаку может не быть лучшим или самым уверенным форвардом, но есть обстоятельства, при которых он гарантировано забивает. Болельщикам "Челси" на этот раз сомневаться не стоит: обстоятельства именно такие, а Лукаку по силам сделать разницу в чемпионской гонке.



Иван Громиков специально для FAPL.ru