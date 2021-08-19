"Тоттенхэм" купит Траоре в случае ухода Кейна

"Тоттенхэм" будет готов потратиться на вингера "Вулверхэмптона" Адаму Траоре в случае расставания со своим нападающим Харри Кейном.

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви по-прежнему не желает отпускать Кейна, однако "Манчестер Сити" и сам Харри не собираются отступать.



В случае продажи Кейна у "шпор" будет куча денег и совсем мало времени, чтобы эти деньги потратить, поэтому лондонский клуб готовится к такому сценарию заранее.



Как сообщает Daily Mail, "Тоттенхэм" имеет давний интерес к Траоре, оцениваемому в 45 миллионов фунтов, но свое предложение сделает, только если Кейн уйдет.



Ожидается, что "волки" не будут стоять у Адамы на пути, ведь 25-летний испанец уже вступил в предпоследний год по своему контракту.