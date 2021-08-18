"Арсенал" согласовал компенсацию за Рамсдейла

Аарон Рамсдейл "Арсенал" договорился с "Шеффилд Юнайтед" насчет компенсации за голкипера Аарона Рамсдейла.

Ранее этим летом "Шеффилд Юнайтед" отклонил два предложения "Арсенала" о покупке Рамсдейла. Казалось, что сделки не будет, потому что "клинки" требовали за своего первого номера свыше 30 миллионов фунтов.

Однако недавно переговоры были возобновлены — в том числе под давлением своего игрока клуб Чемпионшипа пошел на уступки и в итоге согласился отпустить 23-летнего англичанина за 24 млн. фунтов.

Учитывая желание Рамсдейла присоединиться к "Арсеналу", согласование условий личного контракта выглядит формальностью. Football.London ожидает, что трансфер будет подтвержден в ближайшие дни.


Метки Арсенал, Рамсдейл, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2021 22:00

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  1. jirrort 18.08.2021 22:05 # jirrort
    Это тот,команды которого в 100% случаев вылетают в Чемпионшип?Тогда ждём этого топаря с нетерпением!!!

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