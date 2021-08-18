"Арсенал" согласовал компенсацию за Рамсдейла

"Арсенал" договорился с "Шеффилд Юнайтед" насчет компенсации за голкипера Аарона Рамсдейла.

Ранее этим летом "Шеффилд Юнайтед" отклонил два предложения "Арсенала" о покупке Рамсдейла. Казалось, что сделки не будет, потому что "клинки" требовали за своего первого номера свыше 30 миллионов фунтов.



Однако недавно переговоры были возобновлены — в том числе под давлением своего игрока клуб Чемпионшипа пошел на уступки и в итоге согласился отпустить 23-летнего англичанина за 24 млн. фунтов.



Учитывая желание Рамсдейла присоединиться к "Арсеналу", согласование условий личного контракта выглядит формальностью. Football.London ожидает, что трансфер будет подтвержден в ближайшие дни.