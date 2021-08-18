"Тоттенхэм" готов купить Ауара

"Тоттенхэм" готов приобрести плеймейкера "Лиона" Уссема Ауара.

Ранее этим летом Ауаром интересовался "Арсенал", однако "канонирам" удалось заполучить свою приоритетную цель в лице Мартина Эдегора, чей переход из "Реала" будет подтвержден в ближайшие дни.



Самоотвод "Арсенала" упрощает задачу "Тоттенхэма", чей главный тренер Нуну Эшпириту Санту все еще ищет возможности для укрепления состава своей новой команды.



Как сообщает Daily Mirror, Ауар — один из нескольких игроков, выставленных на трансфер спортивным директором "Лиона" Жуниньо. 23-летний француз доступен примерно за 25 миллионов фунтов.



Добавим, что в прошлом сезоне Ауар забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи в 33 матчах с учетом всех соревнований.