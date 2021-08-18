"Тоттенхэм" готов купить Ауара

Уссем Ауар "Тоттенхэм" готов приобрести плеймейкера "Лиона" Уссема Ауара.

Ранее этим летом Ауаром интересовался "Арсенал", однако "канонирам" удалось заполучить свою приоритетную цель в лице Мартина Эдегора, чей переход из "Реала" будет подтвержден в ближайшие дни.

Самоотвод "Арсенала" упрощает задачу "Тоттенхэма", чей главный тренер Нуну Эшпириту Санту все еще ищет возможности для укрепления состава своей новой команды.

Как сообщает Daily Mirror, Ауар — один из нескольких игроков, выставленных на трансфер спортивным директором "Лиона" Жуниньо. 23-летний француз доступен примерно за 25 миллионов фунтов.

Добавим, что в прошлом сезоне Ауар забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи в 33 матчах с учетом всех соревнований.


Метки Ауар, Лион, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2021 21:00

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  1. alexomck 18.08.2021 21:19 # alexomck
    норм он в цене упал. коль правда, знамо в Алли Нуну не верит, ну и Кейн за ворота, вестимо.

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