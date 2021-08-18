"Фламенго" возьмет в аренду Андреаса Перейру

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра близок к переходу в бразильский "Фламенго" на правах аренды.

Отметившись блестящим голом в товарищеском матче против "Престона" в июле, Перейра заявил, что для него настало время играть — в "Юнайтед" или где-либо еще.



Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не смог пообещать регулярную игровую практику 25-летнему бразило-бельгийцу, и тот решился сменить не только клуб с лигой, но и континент.



Как сообщает Sky Sports, это будет уже четвертая аренда для Перейры, который прошлый сезон провел в "Лацио" из Серии А. Ранее "Юнайтед" также отправлял Андреаса в "Гранаду" и "Валенсию".



Добавим, контракт Перейры с "дьяволами" рассчитан до 2023 года и подразумевает опцию продления на 12 месяцев.