"Арсенал" согласовал приобретение Эдегора

"Арсенал" полностью согласовал приобретение полузащитника "Реала" Мартина Эдегора.

Как сообщает Sky Sports, два клуба, наконец, ударили по рукам. "Реал" согласился отпустить Эдегора в "Арсенал" насовсем за 30 миллионов фунтов плюс бонусы.



Немногим ранее "канониры" договорились с самим Мартином об условиях личного контракта до 2026 года.



Прямо сейчас Эдегор находится в Лондоне и проходит медицинское обследование, после чего официально присоединится к лондонскому клубу, где он провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды.



Добавим, Эдегор прошел полный курс вакцинации от коронавируса и не нуждается в карантине, и если трансфер будет оформлен до середины дня пятницы, 22-летний норвежец сможет сыграть против "Челси" в воскресенье.