"Арсенал" согласовал приобретение Эдегора
"Арсенал" полностью согласовал приобретение полузащитника "Реала" Мартина Эдегора.
Как сообщает Sky Sports, два клуба, наконец, ударили по рукам. "Реал" согласился отпустить Эдегора в "Арсенал" насовсем за 30 миллионов фунтов плюс бонусы.
Немногим ранее "канониры" договорились с самим Мартином об условиях личного контракта до 2026 года.
Прямо сейчас Эдегор находится в Лондоне и проходит медицинское обследование, после чего официально присоединится к лондонскому клубу, где он провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды.
Добавим, Эдегор прошел полный курс вакцинации от коронавируса и не нуждается в карантине, и если трансфер будет оформлен до середины дня пятницы, 22-летний норвежец сможет сыграть против "Челси" в воскресенье.
18.08.2021 19:00
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Последние комментарии:
Челси купил Лукаку, МЮ - Санчо, Сити - Грилиша, а Арсенал усилился Эдегором. Наши конкуренты вообще ничего в трансферах не понимают, покупают всякий шлак, а топчика Эдегора пропустили. Просто печаль
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Тем временем траты "Арсенала" приблизились к тратам МЮ в это окно. Но качество покупок не сопоставимое конечно. Но вообще надеюсь, что тот же Эдегор выстрелит. Все же 23 года это отличный возраст, чтобы перезапустить карьеру.
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Этим летом Арсенал всех с прицелом на будущее покупает. Все до 25 лет. Может мозги у менеджмента клуба появились
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Бля у Арсенала хоть один топовый игрок в составе остался. В какой же жопе первый клуб Лондона(
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