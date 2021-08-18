Лукаку взял 9-й номер и готов к "Арсеналу"
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку подтвердил, что он взял 9-й номер и готов сыграть против "Арсенала".
Накануне "Челси" завершил продажу Тэмми Абрахэма в "Рому" за 34 миллиона фунтов, и как раз игровой номер 23-летнего Абрахэма и забрал Лукаку.
Купленный у "Интера" за 97.5 млн. фунтов Ромелу уже тренируется в общей группе и находится в достаточной форме, чтобы принять участие в воскресном дерби на "Эмирейтс.
"Да, я взял 9-й номер. Я очень рад, и мне повезло оказаться в этой ситуации".
"Готов ли я выйти в старте против "Арсенала"? Да, я тренируюсь. Я полностью прошел предсезонную подготовку и сейчас стараюсь лучше узнать своих партнеров по команде. Я доступен для тренера, если он хочет задействовать меня", — цитирует Лукаку The Independent.
18.08.2021 18:00
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выйдет на замену и не забьёт
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Понятно, делаем ставки куда его сольют в конце этого сезона. Я думаю что в Ювентус.
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пизда анонирам
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9й номер в шолси невезуч
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Больше двойки на гол Рома в этом матче. Грузите хаты!(нет)
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после хасселбайнка не было нормальных девяток
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Надо 13-0 повторить.
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