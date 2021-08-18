Лукаку взял 9-й номер и готов к "Арсеналу"

Ромелу Лукаку Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку подтвердил, что он взял 9-й номер и готов сыграть против "Арсенала".

Накануне "Челси" завершил продажу Тэмми Абрахэма в "Рому" за 34 миллиона фунтов, и как раз игровой номер 23-летнего Абрахэма и забрал Лукаку.

Купленный у "Интера" за 97.5 млн. фунтов Ромелу уже тренируется в общей группе и находится в достаточной форме, чтобы принять участие в воскресном дерби на "Эмирейтс.

"Да, я взял 9-й номер. Я очень рад, и мне повезло оказаться в этой ситуации".

"Готов ли я выйти в старте против "Арсенала"? Да, я тренируюсь. Я полностью прошел предсезонную подготовку и сейчас стараюсь лучше узнать своих партнеров по команде. Я доступен для тренера, если он хочет задействовать меня", — цитирует Лукаку The Independent.


Метки Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2021 18:00

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  1. manutd-20champ 18.08.2021 19:04 # manutd-20champ
    выйдет на замену и не забьёт

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  2. chelsea88 18.08.2021 18:20 # chelsea88
    Понятно, делаем ставки куда его сольют в конце этого сезона. Я думаю что в Ювентус.

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  3. jabajaba 18.08.2021 18:15 # jabajaba
    пизда анонирам

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  4. asnural 18.08.2021 18:12 # asnural
    9й номер в шолси невезуч

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  5. petertosh 18.08.2021 18:10 # petertosh
    Больше двойки на гол Рома в этом матче. Грузите хаты!(нет)

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  6. scrim 18.08.2021 18:09 # scrim
    после хасселбайнка не было нормальных девяток

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  7. danny949494 18.08.2021 18:08 # danny949494
    Надо 13-0 повторить.

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