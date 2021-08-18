Лукаку взял 9-й номер и готов к "Арсеналу"

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку подтвердил, что он взял 9-й номер и готов сыграть против "Арсенала".

Накануне "Челси" завершил продажу Тэмми Абрахэма в "Рому" за 34 миллиона фунтов, и как раз игровой номер 23-летнего Абрахэма и забрал Лукаку.



Купленный у "Интера" за 97.5 млн. фунтов Ромелу уже тренируется в общей группе и находится в достаточной форме, чтобы принять участие в воскресном дерби на "Эмирейтс.



"Да, я взял 9-й номер. Я очень рад, и мне повезло оказаться в этой ситуации".



"Готов ли я выйти в старте против "Арсенала"? Да, я тренируюсь. Я полностью прошел предсезонную подготовку и сейчас стараюсь лучше узнать своих партнеров по команде. Я доступен для тренера, если он хочет задействовать меня", — цитирует Лукаку The Independent.