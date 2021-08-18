"Тоттенхэм" улетел в Португалию без Кейна

Нападающий Харри Кейн не поехал с "Тоттенхэмом" в Португалию на квалификационный матч Лиги Конференций против "Пасуш де Феррейры".

Изначально Кейн был назван в заявке "шпор" из 25 игроков на предстоящий матч, однако в последний момент главным тренером Нуну Эшпириту Санту было решено оставить Харри дома работать над своей физической формой.



Стоит отметить, участие Кейна в матче плей-офф квалификации Лиги Конференций не помешало бы "Манчестер Сити" затем заявить Харри на Лигу Чемпионов, если этот трансфер, конечно, состоится.



Тем временем, как утверждает The Independent, "Сити" готов улучшить свое предложение о покупке 28-летнего капитана сборной Англии до 150 миллионов фунтов.



Просто 150 млн. фунтов будет недостаточно для приобретения Кейна, но, по крайней мере, это убедит президента "шпор" Даниэля Леви сесть за стол переговоров и обсудить дополнительные бонусы.



Ожидается, что сага насчет Кейна продлится до самого закрытия трансферного окна 31 августа.