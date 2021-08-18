Батшуайи продлил контракт с "Челси" и ушел в "Бешикташ"
Нападающий Мичи Батшуайи продлил свой контракт с "Челси", после чего отправился в аренду в "Бешикташ".
С момента своего перехода из "Марселя" в 2016 году Батшуайи забил 25 голов в 77 матчах за "Челси", также побывав в дортмундской "Боруссии", "Валенсии" и "Кристал Пэлас" (дважды) на правах аренды.
Очередную командировку Мичи совершает в Турцию, где проведет сезон 2021/22, выступая за "Бешикташ".
Дабы не потерять Батшуайи свободным агентом следующим летом, "синие" предусмотрительно продлили контракт с 27-летним бельгийцем на 12 месяцев — до июня 2023.
18.08.2021 16:00
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