Батшуайи продлил контракт с "Челси" и ушел в "Бешикташ"

Нападающий Мичи Батшуайи продлил свой контракт с "Челси", после чего отправился в аренду в "Бешикташ".

С момента своего перехода из "Марселя" в 2016 году Батшуайи забил 25 голов в 77 матчах за "Челси", также побывав в дортмундской "Боруссии", "Валенсии" и "Кристал Пэлас" (дважды) на правах аренды.



Очередную командировку Мичи совершает в Турцию, где проведет сезон 2021/22, выступая за "Бешикташ".



Дабы не потерять Батшуайи свободным агентом следующим летом, "синие" предусмотрительно продлили контракт с 27-летним бельгийцем на 12 месяцев — до июня 2023.