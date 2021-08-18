Пол Мерсон раскритиковал Эду

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон раскритиковал технического директора "Арсенала" Эду за трансферную политику клуба.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета оказался под шквалом критики после поражения 2:0 от "Брентфорда" в первом туре Премьер-Лиги.



Артете сразу же припомнили его предыдущие трансферные просчеты, однако Мерсону кажется, что здесь больше виноват Эду — именно бразильский директор дал роскошный контракт Виллиану и продал воспитанника клуба Джо Уиллока.



"Меня тревожит "Арсенал". Ты постоянно думаешь: "Что они творят?"



"Пришел Эду, и процесс комплектации состава стал ленивым, если честно. Они такие: "О, давай возьмем Виллиана, это бесплатно... Давай, возьмем Давида Луиса, это дешево".



"Помню, несколько лет назад о тренерах судили по их приобретениям. Иногда мне кажется, что в этом отношении Артета уступает другим, но я не знаю, какова его роль во всем этом".



"Зачем было отпускать Джо Уиллока? Я не говорю, что он стал бы решением всех проблем, но он воспитанник клуба, а 25 миллионов фунтов мало что поменяют для "Арсенала". Это не продажа игрока вроде Харри Кейна или Джека Грилиша, когда ты можешь получить 100 миллионов фунтов и перестроить команду".



"При этом "Арсенал" готов платить большие деньги Виллиану. Какое у него будущее? Это временное решение. А вот Уиллок — это игрок на будущее и на настоящее. Можно было бы и найти ему место".



"Джонни Эванс — хороший пример. Я призывал "Арсенал" купить его, когда он уходил из "Вест Бромвича". Он очень хороший игрок, который оказался в "Манчестер Юнайтед" в неправильное время. Он был бы успешен. Но такое ощущение, что "Арсенал" не стал покупать его, потому что он играл за "Вест Бромвич". Они такие: "Как "Арсенал" может покупать игроков из "Вест Бромвича"?



"Мой вопрос к Эду: "В чем ваш план?" — пишет Мерсон в своей колонке.