Пол Мерсон раскритиковал Эду
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон раскритиковал технического директора "Арсенала" Эду за трансферную политику клуба.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета оказался под шквалом критики после поражения 2:0 от "Брентфорда" в первом туре Премьер-Лиги.
Артете сразу же припомнили его предыдущие трансферные просчеты, однако Мерсону кажется, что здесь больше виноват Эду — именно бразильский директор дал роскошный контракт Виллиану и продал воспитанника клуба Джо Уиллока.
"Меня тревожит "Арсенал". Ты постоянно думаешь: "Что они творят?"
"Пришел Эду, и процесс комплектации состава стал ленивым, если честно. Они такие: "О, давай возьмем Виллиана, это бесплатно... Давай, возьмем Давида Луиса, это дешево".
"Помню, несколько лет назад о тренерах судили по их приобретениям. Иногда мне кажется, что в этом отношении Артета уступает другим, но я не знаю, какова его роль во всем этом".
"Зачем было отпускать Джо Уиллока? Я не говорю, что он стал бы решением всех проблем, но он воспитанник клуба, а 25 миллионов фунтов мало что поменяют для "Арсенала". Это не продажа игрока вроде Харри Кейна или Джека Грилиша, когда ты можешь получить 100 миллионов фунтов и перестроить команду".
"При этом "Арсенал" готов платить большие деньги Виллиану. Какое у него будущее? Это временное решение. А вот Уиллок — это игрок на будущее и на настоящее. Можно было бы и найти ему место".
"Джонни Эванс — хороший пример. Я призывал "Арсенал" купить его, когда он уходил из "Вест Бромвича". Он очень хороший игрок, который оказался в "Манчестер Юнайтед" в неправильное время. Он был бы успешен. Но такое ощущение, что "Арсенал" не стал покупать его, потому что он играл за "Вест Бромвич". Они такие: "Как "Арсенал" может покупать игроков из "Вест Бромвича"?
"Мой вопрос к Эду: "В чем ваш план?" — пишет Мерсон в своей колонке.
18.08.2021 15:00
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Больно смотреть на такой Арсенал.
Набор полузащитников просто беда. В центре поля зияет дыра. Всё лето ходили слухи о интересе к разным полузащитникам, а до старта сезона никого не подписали и обошлись лишь продлением контракта Джаки.
Слишком много вопросов по составу. К тому же их ждёт расставание с Беллерином. До сих пор не решена ситуация с первым номером. Действительно, решения принимаются очень медленно. После того как Обамеянг ушёл в спячку команда просто ушла в крутое пике, которое длится с прошлого сезона.
С небольшим бюджетом и огромным количеством позиций для усиления нужно искать доверять молодёжи. Арсенал всегда славился талантливыми юниорами. У Артеты нет шансов исправить ситуацию. Ну и есть большие вопросы по форме главных звёзд клуба - Обамеянге, Пепе (нереальные 75 млн фунтов!!! Спасибо канонирам, что увели его у Ливерпуля), Виллиану.
Для меня очевидным кандидатом является Фрэнк Лэмпард. Ему не в первой работать в сжатых условиях и добиваться результата выше ожидаемого.
Поставлю Эду отлично за текущее ТО в случае покупки Рамсдейла, Эдегора, замены Беллерину, центрального полузащитника (чаще всего упоминался Биссума). Ну и если они всё таки пристроят Виллиана.
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Потому что долбоёбам отдали на откуп всю команду. Руководят кретины типа Эду, который даже как игрок был никчёмным. Вот кто такой Артета? Человек ебашил карманный бильярд на скамейке сити пару лет и всё. Почему этот недоразвитый не пошёл в ЧШ тренировать к примеру? Да потому что его туда бы никто не позвал. Он ноль. И сразу в клуб с претензиями на 4 место.
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Даже ссать уже неохота на этих опущенных...
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Все по делу.
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Норм такой распил бабок у гг идёт. В лучших традициях стран экс USSR
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