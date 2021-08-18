Сульшер рассчитывает на Фила Джонса

Фил Джонс является одним из пяти центральных защитников, на которых планирует сделать ставку в этом сезоне главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.

Сейчас у Джонса остается еще два года по контракту с зарплатой в 130 тысяч фунтов в неделю, что делает невозможной продажу Фила как игрока, который не играет в футбол более полутора лет — с матча Кубка Англии против "Транмира" в январе 2020.



Понимая, что от Джонса избавиться не выйдет, Сульшер готов интегрировать в свои планы набирающего форму после очередной травмы защитника, сообщает Daily Mail.



29-летний англичанин едва сыграл 30 минут в закрытом товарищеском матче против "Бернли" на "Олд Траффорд" и вскоре будет готов помогать первой команде.



В новом сезоне Джонсу предстоит конкурировать за игровые минуты с Харри Магуайром, Рафаэлем Вараном, Виктором Линделефом и Эриком Байи.