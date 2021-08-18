Бакайоко может вернуться в "Милан"

"Челси" обсуждает переход полузащитника Тьемуэ Бакайоко в "Милан".

Именно в "Милане" Бакайоко провел сезон 2018/19, сыграв 42 матча. Затем Тьемуэ также направлялся "синими" в аренду в "Монако" и "Наполи".



Сейчас у Бакайоко остается только один год по контракту с "Челси", и высока вероятность, что Тьемуэ вновь уйдет в аренду, что фактически ознаменует конец карьеры 27-летнего француза в лондонском клубе.



Как сообщает трансферный эксперт Фабрицио Романо, этой ситуацией пытается воспользоваться "Милан". "Россонери" уже находятся в поисках компромисса с "Челси".



Расставание с Бакайоко, четыре года назад купленного у "Монако" за 40 миллионов фунтов у "Монако", позволит "Челси" разгрузить свою зарплатную ведомость.