Бакайоко может вернуться в "Милан"

Тьемуэ Бакайоко "Челси" обсуждает переход полузащитника Тьемуэ Бакайоко в "Милан".

Именно в "Милане" Бакайоко провел сезон 2018/19, сыграв 42 матча. Затем Тьемуэ также направлялся "синими" в аренду в "Монако" и "Наполи".

Сейчас у Бакайоко остается только один год по контракту с "Челси", и высока вероятность, что Тьемуэ вновь уйдет в аренду, что фактически ознаменует конец карьеры 27-летнего француза в лондонском клубе.

Как сообщает трансферный эксперт Фабрицио Романо, этой ситуацией пытается воспользоваться "Милан". "Россонери" уже находятся в поисках компромисса с "Челси".

Расставание с Бакайоко, четыре года назад купленного у "Монако" за 40 миллионов фунтов у "Монако", позволит "Челси" разгрузить свою зарплатную ведомость.


Метки Бакайоко, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 612

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. makeewadim 18.08.2021 13:57 # makeewadim
    груз 200, что Бакаёки , что Ндондбеле..

    (ответить)

  2. superglor 18.08.2021 13:21 # superglor
    15.07.2017 18:55 #
    bezviz
    уже представляю как железобетонный центр Канте-Бакайоко просто рвут всяких эрир и кокеленов в очко, попутно ссут на бестолковки из фапла)))))

    (ответить)

  3. sexan 18.08.2021 13:06 # sexan
    Он ещё жив?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: