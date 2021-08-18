Корне отверг "Бернли"

Левый защитник "Лиона" Максвел Корне отказался от перехода в "Бернли".

Этим летом "Бернли" пока получил лишь двух новичков, купив защитника Натана Коллинса из "Стоука" и подписав свободным агентом голкипера Уэйна Хеннесси.



Еще около 13 миллионов фунтов клуб с "Терф Мур" собирался потратить на Корне. "Лион был готов отпустить 24-летнего ивуарийца, уже присмотрев тому на замену Эмерсона Палмери из "Челси".



Однако TEAMtalk в эксклюзивном материале сообщает, что Корне решил отказать "Бернли". Вместо этого Максвел собирается перейти в "Герту".