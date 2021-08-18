Салах и "Ливерпуль" пока не могут договориться о новом контракте
Нападающий Мохамед Салах хочет заключить новый контракт с "Ливерпулем", но пока не может этого сделать.
На протяжении нескольких предыдущих трансферных окон Салаха связывали с переездом в Испанию. Частично в этом виноват и сам Мохамед, заявив о желании попробовать себя в Ла Лиге.
Однако "Ливерпуль" не только не настроен терять Салаха, но и хочет заключить новый контракт с игроком, который забил 126 голов и отдал 49 результативных передач в 204 матчах после своего перехода из "Ромы" в 2017 году.
Как сообщает The Times, Салах открыт к идее продлить свой истекающий в 2023 году контракт, последовав примеру других игроков первой команды, однако пока переговоры ничем не увенчались.
Следующий контракт будет последним крупным в карьере Мохамеда, сейчас зарабатывающего 200 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы. Поэтому 29-летний египтянин хочет не ошибиться со сроком соглашения и зарплатой.
18.08.2021 11:00
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Последние комментарии:
Заслуживает получать 250-270
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Колбасные ожидания:
> ливерпул продаст салаха за 150 млн
Колбасная реальность:
> салах по примеру вейналдума уходит свободным агентом и кончает на рожи скузнявых утырков, которые его боготворили
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Ну тут понятно, бб. Спасибо ФАРАОНУ за этот великолепный период. Только хз куда ему идти, Пута и Пидрид в очке, в Баварии молодёжь, в Юве можно.
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давно пора на повышение. ему очень повезло ухватить ЛЧ и АПЛ с Ливерпулем, но команду свою он перерос.
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