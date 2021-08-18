Салах и "Ливерпуль" пока не могут договориться о новом контракте

Мохамед Салах Нападающий Мохамед Салах хочет заключить новый контракт с "Ливерпулем", но пока не может этого сделать.

На протяжении нескольких предыдущих трансферных окон Салаха связывали с переездом в Испанию. Частично в этом виноват и сам Мохамед, заявив о желании попробовать себя в Ла Лиге.

Однако "Ливерпуль" не только не настроен терять Салаха, но и хочет заключить новый контракт с игроком, который забил 126 голов и отдал 49 результативных передач в 204 матчах после своего перехода из "Ромы" в 2017 году.

Как сообщает The Times, Салах открыт к идее продлить свой истекающий в 2023 году контракт, последовав примеру других игроков первой команды, однако пока переговоры ничем не увенчались.

Следующий контракт будет последним крупным в карьере Мохамеда, сейчас зарабатывающего 200 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы. Поэтому 29-летний египтянин хочет не ошибиться со сроком соглашения и зарплатой.


Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 18.08.2021 12:06 # gerrard08
    Заслуживает получать 250-270

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  2. true-manc 18.08.2021 11:42 # true-manc
    Колбасные ожидания:
    > ливерпул продаст салаха за 150 млн

    Колбасная реальность:
    > салах по примеру вейналдума уходит свободным агентом и кончает на рожи скузнявых утырков, которые его боготворили

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  3. slash-lfc 18.08.2021 11:36 # slash-lfc
    Ну тут понятно, бб. Спасибо ФАРАОНУ за этот великолепный период. Только хз куда ему идти, Пута и Пидрид в очке, в Баварии молодёжь, в Юве можно.

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  4. scholes18 18.08.2021 11:23 # scholes18
    давно пора на повышение. ему очень повезло ухватить ЛЧ и АПЛ с Ливерпулем, но команду свою он перерос.

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