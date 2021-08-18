Салах и "Ливерпуль" пока не могут договориться о новом контракте

Нападающий Мохамед Салах хочет заключить новый контракт с "Ливерпулем", но пока не может этого сделать.

На протяжении нескольких предыдущих трансферных окон Салаха связывали с переездом в Испанию. Частично в этом виноват и сам Мохамед, заявив о желании попробовать себя в Ла Лиге.



Однако "Ливерпуль" не только не настроен терять Салаха, но и хочет заключить новый контракт с игроком, который забил 126 голов и отдал 49 результативных передач в 204 матчах после своего перехода из "Ромы" в 2017 году.



Как сообщает The Times, Салах открыт к идее продлить свой истекающий в 2023 году контракт, последовав примеру других игроков первой команды, однако пока переговоры ничем не увенчались.



Следующий контракт будет последним крупным в карьере Мохамеда, сейчас зарабатывающего 200 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы. Поэтому 29-летний египтянин хочет не ошибиться со сроком соглашения и зарплатой.