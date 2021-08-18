О'Хара: "Первым уволенным тренером станет Артета"
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара ожидает, что первым уволенным тренером в этом сезоне Премьер-Лиги станет Микель Артета из "Арсенала".
Завершив прошлый сезон только на восьмой строчке, новую кампанию "Арсенал" начал удручающим образом — с поражения 2:0 от "Брентфорда", который проводил первый в истории своего клуба матч Премьер-Лиги.
По мнению О'Хары, Артета является главной проблемой "канониров", и Джейми не думает, что лондонский клуб будет терпелив к Микелю.
"У них есть одна большая проблема — тренер. Он недостаточно хорош. Этот тренер должен уйти. Прошу меня простить, но это нелепо, что он до сих пор сохраняет работу".
"Обещаю вам, он станет первым уволенным тренером. У них не идет игра при этом тренере, вы сами это видите. У них ничего не получается".
"Я смотрел матч "Арсенала" против "Брентфорда", и это было жалко. "Арсенал" опозорился. Они были слабы, их запугали. "Брентфорд" превзошел их во всем, они были голоднее, целеустремленнее, сильнее хотели победить".
"Игроки оглядывались на своего тренера в надежде, что тот примет какие-нибудь решения, а Артета не знал, что делать".
"Они пытались играть в определенном стиле, и это не работало. Они недостаточно хороши", — сообщил О'Хара talkSPORT.
18.08.2021 10:00
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