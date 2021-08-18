Хименес: "Это чудо, что я все еще жив"

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес назвал "чудом" то, что он выжил после перелома черепа.

Ту роковую травму Хименес получил в столкновении головами с защитником Давидом Луисом в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в ноябре прошлого года.



Тогда под угрозой оказалась не только карьера Хименеса, но и его жизнь, однако Рауль выжил, вернулся и в минувший уикенд сыграл все 90 минут против "Лестера". 30-летний мексиканец признается, что никогда не помышлял о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь.



"Я снова ощущаю себя игроком. Это чудо, что я все еще здесь, как говорили мне доктора".



"Я получил перелом черепа, была сломана кость, и случилось кровоизлияние в мозг. Возникло внутреннее давление на мозг, и поэтому мне потребовалась срочная операция. Доктора проделали очень хорошую работу".



"С первого момента доктора говорили мне о рисках. Поскольку они доктора, они обязаны говорить тебе правду, а ты должен переварить это. Сращивание черепа заняло чуть больше времени, чем все мы ожидали, но это чудо, что я все еще здесь".



"Я не могу вспомнить тот момент. Я не могу вспомнить, как упал и было ли столкновение. Я всегда относился к этому как к травме лодыжки или колена, после которой я вернусь к любимому делу. Я никогда не помышлял о завершении игровой карьеры. Вероятность того, что мне придется это сделать, была, но я всегда был уверен насчет своего возвращения", — цитирует Хименеса The Guardian.