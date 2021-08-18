Хименес: "Это чудо, что я все еще жив"

Рауль Хименес Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес назвал "чудом" то, что он выжил после перелома черепа.

Ту роковую травму Хименес получил в столкновении головами с защитником Давидом Луисом в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в ноябре прошлого года.

Тогда под угрозой оказалась не только карьера Хименеса, но и его жизнь, однако Рауль выжил, вернулся и в минувший уикенд сыграл все 90 минут против "Лестера". 30-летний мексиканец признается, что никогда не помышлял о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

"Я снова ощущаю себя игроком. Это чудо, что я все еще здесь, как говорили мне доктора".

"Я получил перелом черепа, была сломана кость, и случилось кровоизлияние в мозг. Возникло внутреннее давление на мозг, и поэтому мне потребовалась срочная операция. Доктора проделали очень хорошую работу".

"С первого момента доктора говорили мне о рисках. Поскольку они доктора, они обязаны говорить тебе правду, а ты должен переварить это. Сращивание черепа заняло чуть больше времени, чем все мы ожидали, но это чудо, что я все еще здесь".

"Я не могу вспомнить тот момент. Я не могу вспомнить, как упал и было ли столкновение. Я всегда относился к этому как к травме лодыжки или колена, после которой я вернусь к любимому делу. Я никогда не помышлял о завершении игровой карьеры. Вероятность того, что мне придется это сделать, была, но я всегда был уверен насчет своего возвращения", — цитирует Хименеса The Guardian.


Метки Вулверхэмптон, травмы, Хименес

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 962

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  1. chr1s8rown 18.08.2021 10:27 # chr1s8rown
    Ебанный пенс

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  2. flash25rus 18.08.2021 10:00 # flash25rus
    Мужик

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  3. liverbro 18.08.2021 09:36 # liverbro
    С возвращением,мексиканская машина!&#128170;

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