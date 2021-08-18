Эдегор согласовал контракт с "Арсеналом"

Мартин Эдегор Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор согласовал условия пятилетнего контракта с "Арсеналом".

Накануне появилась информация, что "Арсенал" приблизился к компромиссу с "Реалом" насчет стоимости Эдегора, которого "канониры" арендовали во второй половине прошлого сезона.

Как утверждает The Guardian, Мартин обойдется "Арсеналу" примерно в 34 миллиона фунтов. Последние детали будут согласованы в ближайшие дни.

При этом сам Эдегор уже договорился с "Арсеналом" об условиях контракта до 2026 года. Помочь лондонскому клубу заполучить 22-летнего норвежца должна недавняя продажа в "Ньюкасл" Джо Уиллока за 25 млн. фунтов.

Добавим, если не возникнет никаких задержек, "Арсенал" может задействовать Эдегора в матче Премьер-Лиги против "Челси" в воскресенье.


Метки Арсенал, Реал, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. easports 18.08.2021 08:08 # easports
    Заебись. за 22 летнего топаря, 34 ляма всего. Бизнес болид в деле.

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  2. mixmaster 18.08.2021 08:07 # mixmaster
    Норм приобретение

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