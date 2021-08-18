Эдегор согласовал контракт с "Арсеналом"
Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор согласовал условия пятилетнего контракта с "Арсеналом".
Накануне появилась информация, что "Арсенал" приблизился к компромиссу с "Реалом" насчет стоимости Эдегора, которого "канониры" арендовали во второй половине прошлого сезона.
Как утверждает The Guardian, Мартин обойдется "Арсеналу" примерно в 34 миллиона фунтов. Последние детали будут согласованы в ближайшие дни.
При этом сам Эдегор уже договорился с "Арсеналом" об условиях контракта до 2026 года. Помочь лондонскому клубу заполучить 22-летнего норвежца должна недавняя продажа в "Ньюкасл" Джо Уиллока за 25 млн. фунтов.
Добавим, если не возникнет никаких задержек, "Арсенал" может задействовать Эдегора в матче Премьер-Лиги против "Челси" в воскресенье.
18.08.2021 08:00
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Заебись. за 22 летнего топаря, 34 ляма всего. Бизнес болид в деле.
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Норм приобретение
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