Кейн требует от Леви сдержать слово

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн требует от президента клуба Даниэля Леви сдержать свое слово и отпустить его в "Манчестер Сити".

По информации The Telegraph, "Сити" улучшил свое предложение о покупке Кейна до 125 миллионов фунтов, однако Леви по-прежнему отказывается продавать своего бомбардира и даже перестал отвечать на звонки.

Кейн убежден, что у него есть джентльменская договоренность со "шпорами", согласно которой он будет волен беспрепятственно уйти, если клуб завершит сезон за пределами топ-4 Премьер-Лиги и не выиграет никаких трофеев. Такое обещание Харри было дано во время встречи с Леви перед стартом прошлой кампании.

Близкий к Кейну источник утверждает, что Харри испытывает разочарование в этой ситуации. Капитан сборной Англии недоволен, что Леви не держит свое слово и не желает вести переговоры с "Сити".

Кейн надеется, что фанаты "Тоттенхэма" поймут его желание выигрывать трофеи. Харри хочет расстаться со "шпорами" в хороших отношениях.

Что касается опоздания Кейна к началу предсезонной подготовки, из-за чего часть фанатов ополчилась на него, то Харри списывает это на недопонимание с клубом. 28-летний нападающий был уверен, что ему была предоставлена лишняя неделю отдыха.

Кейн все еще надеется, что "Тоттенхэм" одумается и учтет его заслуги перед клубом. Однако пока никаких намеков на то, что Леви смягчит свою позицию, нет.


Метки Кейн, Леви, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. asnural 18.08.2021 08:06 # asnural
    2й джирард

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  2. bangladesh 18.08.2021 07:50 # bangladesh
    уже надоело это тупое ебало видеть тут каждый день

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  3. hunter022 18.08.2021 07:04 # hunter022
    Вдруг Леви проснется в хорошем настроении и отпустит Кейна бесплатно с наилучшими пожеланиями.

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  4. true-manc 18.08.2021 07:02 # true-manc
    КОРОЛЬ???

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