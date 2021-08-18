Кейн требует от Леви сдержать слово

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн требует от президента клуба Даниэля Леви сдержать свое слово и отпустить его в "Манчестер Сити".

По информации The Telegraph, "Сити" улучшил свое предложение о покупке Кейна до 125 миллионов фунтов, однако Леви по-прежнему отказывается продавать своего бомбардира и даже перестал отвечать на звонки.



Кейн убежден, что у него есть джентльменская договоренность со "шпорами", согласно которой он будет волен беспрепятственно уйти, если клуб завершит сезон за пределами топ-4 Премьер-Лиги и не выиграет никаких трофеев. Такое обещание Харри было дано во время встречи с Леви перед стартом прошлой кампании.



Близкий к Кейну источник утверждает, что Харри испытывает разочарование в этой ситуации. Капитан сборной Англии недоволен, что Леви не держит свое слово и не желает вести переговоры с "Сити".



Кейн надеется, что фанаты "Тоттенхэма" поймут его желание выигрывать трофеи. Харри хочет расстаться со "шпорами" в хороших отношениях.



Что касается опоздания Кейна к началу предсезонной подготовки, из-за чего часть фанатов ополчилась на него, то Харри списывает это на недопонимание с клубом. 28-летний нападающий был уверен, что ему была предоставлена лишняя неделю отдыха.



Кейн все еще надеется, что "Тоттенхэм" одумается и учтет его заслуги перед клубом. Однако пока никаких намеков на то, что Леви смягчит свою позицию, нет.