Светская хроника за среду

Криштиану Роналду не будет в "Манчестер Сити". "Арсенал" предложит за Аарона Рамсдейла 28 миллионов фунтов. Премьер-Лига создаст "фиолетовые зоны". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Нападающий Серхио Агуэро зол на "Барселону" и планирует в январе уехать в МЛС. (Football Espana)



Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду развеял слухи, связывающие его с переходом в "Манчестер Сити". (BBC)



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн ожидает прорыва в переговорах о своем переходе в "Сити" до уикенда. (The Sun)



ПСЖ не исключает, что в последний момент попытается купить Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" или Эдуардо Камавинга из "Ренна". (L'Equipe)



"Атлетико" сообщил "Юнайтед" и "Арсеналу", что правый защитник Киран Триппьер не продается. (AS)



"Арсенал" предложит 28 миллионов фунтов за голкипера "Шеффилд Юнайтед" Аарона Рамсдейла. (talkSPORT)



Защитник "Севильи" Жюль Кунде просит свой клуб отпустить его в "Челси". (Daily Express)



"Тоттенхэм" сделал запрос насчет уругвайского полузащитника "Кальяри" Найтана Нандеса. (Sky Sports)



"Ньюкасл" хочет арендовать полузащитника "Лестера" Хамзу Чоудури. (Daily Mail)



Полузащитник "Ливерпуля" Бен Вудберн проведет первую половину этого сезона в аренде в "Хартсе". (Daily Mail)



Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес отрицает, что хочет перейти в "Атлетико". (Liverpool Echo)



"Уотфорд" близок к покупке бразильского защитника "Торино" Лянко за 7.5 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Кристал Пэлас" может сделать предложение по нападающему "Селтика" Одсонну Эдуару. (The Telegraph)



Другое



Травма плеча полузащитника "Сити" Илкая Гюндогана оказалась несерьезной. (The Times)



Премьер-Лиги создаст на стадионах "фиолетовые зоны", где игроки и тренеры будут давать послематчевые интервью. (Daily Mirror)



"Вулверхэмптону" придется сыграть против "Ноттингем Форест" в Кубке Лиги спустя всего 48 часов после воскресного матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма". (talkSPORT)



"Арсенал" продлил спонсорский контракт с брендом Visit Rwanda стоимостью 10 млн. фунтов в год. (talkSPORT)



Возросшее количество травм в Премьер-Лиге может быть связано с пристрастием игроков к снюсу. (The Sun)



Защитник "Челси" Трево Чалоба подрабатывает фэшн-моделью. (The Sun)