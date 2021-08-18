"Арсенал" приблизился к покупке Эдегора

"Арсенал" приблизился к приобретению полузащитника "Реала" Мартина Эдегора.

Эдегор не принимал участия в матче первого тура Ла Лиги против "Алавеса", а во вторник не тренировался с первой командой "Реала".



По информации The Athletic, это напрямую связано с вероятным уходом Мартина, причем речь идет о постоянном трансфере, а не очередной аренде.



"Арсенал" пока не достиг компромисса с "Реалом", но значительно продвинулся в переговорах, собираясь закрыть с помощью Эдегора вакансию креативного полузащитника.



Добавим, ранее с переходом в "Арсенал" связывали Джеймса Мэддисона, Уссема Ауара и Эмилиано Буэндиа.