"Арсенал" приблизился к покупке Эдегора

Мартин Эдегор "Арсенал" приблизился к приобретению полузащитника "Реала" Мартина Эдегора.

Эдегор не принимал участия в матче первого тура Ла Лиги против "Алавеса", а во вторник не тренировался с первой командой "Реала".

По информации The Athletic, это напрямую связано с вероятным уходом Мартина, причем речь идет о постоянном трансфере, а не очередной аренде.

"Арсенал" пока не достиг компромисса с "Реалом", но значительно продвинулся в переговорах, собираясь закрыть с помощью Эдегора вакансию креативного полузащитника.

Добавим, ранее с переходом в "Арсенал" связывали Джеймса Мэддисона, Уссема Ауара и Эмилиано Буэндиа.


Метки Арсенал, Реал, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2021 00:05

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