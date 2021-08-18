"Арсенал" приблизился к покупке Эдегора
"Арсенал" приблизился к приобретению полузащитника "Реала" Мартина Эдегора.
Эдегор не принимал участия в матче первого тура Ла Лиги против "Алавеса", а во вторник не тренировался с первой командой "Реала".
По информации The Athletic, это напрямую связано с вероятным уходом Мартина, причем речь идет о постоянном трансфере, а не очередной аренде.
"Арсенал" пока не достиг компромисса с "Реалом", но значительно продвинулся в переговорах, собираясь закрыть с помощью Эдегора вакансию креативного полузащитника.
Добавим, ранее с переходом в "Арсенал" связывали Джеймса Мэддисона, Уссема Ауара и Эмилиано Буэндиа.
18.08.2021 00:05
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