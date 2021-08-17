Невилл советует Лингарду уйти из "Юнайтед"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл посоветовал Джесси Лингарду уйти от "красных дьяволов" этим летом.

Невилл уверен, что Лингард уже не будет мириться с ролью резервиста после того, как получил незабываемый опыт в "Вест Хэме", где Джесси был первой скрипкой в период своей аренды в прошлом сезоне.



По мнению Гари, расставание с родным клубом пойдет 28-летнему Лингарду только на пользу.



"Джесси нужно уйти ради самого Джесси".



"Он должен гордиться своей игрой за "Вест Хэм" в прошлом году. Там он был главой звездой, но он возвращается в "Манчестер Юнайтед", чтобы провести 15 матчей и быть игроком ротации. Он определенно не хочет этого после опыта, полученного в прошлом сезоне".



"Джесси нужно уйти ради Джесси Лингарда", — цитирует Невилла Manchester Evening News.