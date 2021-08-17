Легенда "Боруссии" сватает Холанда в "Ливерпуль"
Легенда дортмундской "Боруссии" Михаэль Румменигге считает, что нападающий Эрлинг Холанд может перейти в "Ливерпуль" следующим летом.
Этим летом "Боруссии", судя по всему, удалось отразить интерес других клубов к Холанду, заполучить которого хотели "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Следующим летом клуб из Дортмунда будет бессилен помешать уходу Холанда, потому что в контракте Эрлинга начнет действовать пункт о выкупе за 68 миллионов фунтов.
И хотя ранее "Ливерпуль" почти не назывался среди претендентов на Холанда, Румменигге допускает, что главный тренер "красных" Юрген Клопп попытается использовать 21-летнего норвежца для омоложения своей возрастной линии нападения.
"Давайте подождем и увидим, куда он отправится. "Реал" и "Барса" испытывают финансовые проблемы, поэтому я могу представить его переезд в Англию. Его отец там выступал. Я хорошо представляю Холанда в "Ливерпуле", — сообщил Михаэль Sport1.
17.08.2021 22:00
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Как раз на замену фирмино.
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как раз таки в Баварию он может и перейти на замену Левандовскому. Хитрый немец переводит стрелки
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Даже в самых влажных фантазиях портовых проституток Холанд никогда не захочет полезть в скаузерскую выгребную яму к тренеру пид*расту лгбт-активистку и престарелому составу калек неудачников.
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Холланд Мбаппе пзд пердаки разорвутся местных бичей ухехехеххехе
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