Легенда "Боруссии" сватает Холанда в "Ливерпуль"

Эрлинг Холанд Легенда дортмундской "Боруссии" Михаэль Румменигге считает, что нападающий Эрлинг Холанд может перейти в "Ливерпуль" следующим летом.

Этим летом "Боруссии", судя по всему, удалось отразить интерес других клубов к Холанду, заполучить которого хотели "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Следующим летом клуб из Дортмунда будет бессилен помешать уходу Холанда, потому что в контракте Эрлинга начнет действовать пункт о выкупе за 68 миллионов фунтов.

И хотя ранее "Ливерпуль" почти не назывался среди претендентов на Холанда, Румменигге допускает, что главный тренер "красных" Юрген Клопп попытается использовать 21-летнего норвежца для омоложения своей возрастной линии нападения.

"Давайте подождем и увидим, куда он отправится. "Реал" и "Барса" испытывают финансовые проблемы, поэтому я могу представить его переезд в Англию. Его отец там выступал. Я хорошо представляю Холанда в "Ливерпуле", — сообщил Михаэль Sport1.


Метки Боруссия, Ливерпуль, Румменигге, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 17.08.2021 22:10 # chr1s8rown
    Как раз на замену фирмино.

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  2. frisby 17.08.2021 22:08 # frisby
    как раз таки в Баварию он может и перейти на замену Левандовскому. Хитрый немец переводит стрелки

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  3. true-manc 17.08.2021 22:07 # true-manc
    Даже в самых влажных фантазиях портовых проституток Холанд никогда не захочет полезть в скаузерскую выгребную яму к тренеру пид*расту лгбт-активистку и престарелому составу калек неудачников.

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  4. felix-the-cat 17.08.2021 22:02 # felix-the-cat
    Холланд Мбаппе пзд пердаки разорвутся местных бичей ухехехеххехе

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