Легенда "Боруссии" сватает Холанда в "Ливерпуль"

Легенда дортмундской "Боруссии" Михаэль Румменигге считает, что нападающий Эрлинг Холанд может перейти в "Ливерпуль" следующим летом.

Этим летом "Боруссии", судя по всему, удалось отразить интерес других клубов к Холанду, заполучить которого хотели "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



Следующим летом клуб из Дортмунда будет бессилен помешать уходу Холанда, потому что в контракте Эрлинга начнет действовать пункт о выкупе за 68 миллионов фунтов.



И хотя ранее "Ливерпуль" почти не назывался среди претендентов на Холанда, Румменигге допускает, что главный тренер "красных" Юрген Клопп попытается использовать 21-летнего норвежца для омоложения своей возрастной линии нападения.



"Давайте подождем и увидим, куда он отправится. "Реал" и "Барса" испытывают финансовые проблемы, поэтому я могу представить его переезд в Англию. Его отец там выступал. Я хорошо представляю Холанда в "Ливерпуле", — сообщил Михаэль Sport1.