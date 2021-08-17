"Вулверхэмптон" собирается купить Гедеша
"Вулверхэмптон" готовит предложение о покупке вингера "Валенсии" и сборной Португалии Гонсалу Гедеша.
Этим летом китайские владельцы "Вулверхэмптона" ведут себя относительно скромно на трансферном рынке, однако из главная покупка, возможно, еще впереди.
Как сообщает Goal, "волки" собираются предложить 21-26 миллионов фунтов за Гедеша, который в последние сезоны стал незаменимым игроком для "Валенсии".
"Валенсия" не хочет терять Гонсалу, но находится в сложной финансовой ситуации и может не устоять перед крупным предложением.
Кроме того, свою роль могут сыграть хорошие отношения владельца "Валенсии" Питера Лима и агента 24-летнего португальца Жорже Мендеша.
За четыре сезона в "Валенсии" Гедеш забил 23 гола в 137 матчах, а со своей сборной участвовал на ЧМ-2018 и Евро-2020.
17.08.2021 21:00
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