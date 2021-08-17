"Тоттенхэм" проявляет интерес к Зума

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении защитника "Челси" Курта Зума.

Этим летом "Тоттенхэм" уже инвестировал 47 миллионов фунтов в укрепление обороны, пригласив Кристиана Ромеро из "Аталанты", однако этого недостаточно, учитывая неважную игру команды в защите в прошлом сезоне и отъезд в Катар Тоби Алдервейрелда.



Ранее "шпоры" вели переговоры с "Фиорентиной" насчет Николы Миленковича и с "Болоньей" насчет Такехиро Томиясу, а сейчас Sky Sports сообщает, что еще одной целью лондонского клуба стал Зума.



"Челси" открыт к расставанию с Куртом, но хочет 25 млн. фунтов в качестве компенсации. Кроме того, потенциальный покупатель должен осилить внушительную зарплату 26-летнего француза.



Ранее Зума также сватали в "Вест Хэм" и "Севилью". Впрочем, Курт совершенно не расстроится, если останется на "Стэмфорд Бридж", где у него есть контракт до 2023 года.



Ожидается, что "синие" примут решение насчет будущего Зума на текущей неделе.