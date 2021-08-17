"Арсенал" возобновил переговоры по Рамсдейлу

"Арсенал" внезапно возобновил переговоры о покупке голкипера "Шеффилд Юнайтед" и сборной Англии Аарона Рамсдейла.

Лишь на прошлой неделе сообщалось что "Арсенал" не смог договориться с "Шеффилд Юнайтед" по Рамсдейлу, и теперь сделки не будет.



Этим летом "клинки" отклонили два предложения "канониров" о покупке Аарона, требуя за своего первого номера более 30 миллионов фунтов.



Однако близость трансферного дедлайна, отсутствие других потенциальных покупателей и желание самого Рамсдейла перебраться на "Эмирейтс" заставили "Шеффилд Юнайтед" смягчить свою позицию.



Daily Mail ожидает, что теперь клуб Чемпионшипа готов довольствоваться 20 млн. фунтов в качестве компенсации за 23-летнего англичанина.



"Это естественно, что он хочет быть игроком Премьер-Лиги. Я разговаривал с ним, и он верит, что это может быть хороший переход для него, но и остаться будет не так уж плохо для него".



"Прямо сейчас он игрок "Юнайтед". Переход зависит от нашего клуба и от "Арсенала" тоже, потому что они прикладывают усилия, но в данный момент без изменений".



"Он талантливый английский игрок, и я понимаю интерес "Арсенала", но это бизнес. Он один из лучших игроков в лиге, его цена велика, и "Арсенал" должен решить, как сильно они его хотят. Им нужно потратить кучу денег".



"Я буду расстроен, если он уйдет, но это часть реального мира — "Арсенал" давит с одной стороны, я пытаюсь устоять с другой", — сообщил главный тренер "клинков" Славиша Йоканович.