"Арсенал" возобновил переговоры по Рамсдейлу
"Арсенал" внезапно возобновил переговоры о покупке голкипера "Шеффилд Юнайтед" и сборной Англии Аарона Рамсдейла.
Лишь на прошлой неделе сообщалось что "Арсенал" не смог договориться с "Шеффилд Юнайтед" по Рамсдейлу, и теперь сделки не будет.
Этим летом "клинки" отклонили два предложения "канониров" о покупке Аарона, требуя за своего первого номера более 30 миллионов фунтов.
Однако близость трансферного дедлайна, отсутствие других потенциальных покупателей и желание самого Рамсдейла перебраться на "Эмирейтс" заставили "Шеффилд Юнайтед" смягчить свою позицию.
Daily Mail ожидает, что теперь клуб Чемпионшипа готов довольствоваться 20 млн. фунтов в качестве компенсации за 23-летнего англичанина.
"Это естественно, что он хочет быть игроком Премьер-Лиги. Я разговаривал с ним, и он верит, что это может быть хороший переход для него, но и остаться будет не так уж плохо для него".
"Прямо сейчас он игрок "Юнайтед". Переход зависит от нашего клуба и от "Арсенала" тоже, потому что они прикладывают усилия, но в данный момент без изменений".
"Он талантливый английский игрок, и я понимаю интерес "Арсенала", но это бизнес. Он один из лучших игроков в лиге, его цена велика, и "Арсенал" должен решить, как сильно они его хотят. Им нужно потратить кучу денег".
"Я буду расстроен, если он уйдет, но это часть реального мира — "Арсенал" давит с одной стороны, я пытаюсь устоять с другой", — сообщил главный тренер "клинков" Славиша Йоканович.
17.08.2021 19:00
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