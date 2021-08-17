Невилл: "Сити" нужен нападающий"

Хосеп Гвардиола Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что нападающий вроде Харри Кейна просто необходим "Манчестер Сити".

В минувшее воскресенье "Сити" потерпел поражение 1:0 от "Тоттенхэма", не сумев забить в третьем матче подряд. По мнению Невилла, теперь не осталось никаких сомнений, что "горожанам" нужен чистый форвард.

"Я не думаю, что "Манчестер Сити" — это тот клуб, который будет реагировать после одного поражения, но теперь их уже три подряд (финал Лиги Чемпионов, матч за Суперкубок Англии, выезд к "Тоттенхэму" в первом туре Премьер-Лиги), и им нужен нападающий".

"Габриэль Жезус и Ферран Торрес — гибкие нападающие вроде Мо Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане. Они постоянно перемещаются по линии нападения, а также у "Сити" есть Рахим Стерлинг, Рияд Махрез и другие".

"Однако я думаю, им нужно что-нибудь еще, им нужна фокусная точка. В воскресенье Кейн мог бы сделать разницу. Он бы использовал свой момент, он бы больше играл на острие, он требовал бы от партнеров играть быстрее и мог бы подставить голову под передачу с фланга".

"На мой взгляд, когда "Сити" не показывает своего лучшего футбола, они начинают замедлять игру и ходить пешком. Я не понимаю, почему это происходит. Я понимаю, что порой ты можешь бегать не так быстро, как привык, но когда мяч у тебя, ты все равно можешь быть резок и бодро пасовать мяч. В заключительные 15-20 минут матча они не были похожи на себя".

"О Кейне будут много говорить на этой неделе. О нем много говорят все межсезонье. Интересно, что он не попал в заявку "Тоттенхэма" (на матч с "Сити") — кажется, он единственный игрок сборной Англии с Евро-2020, который не попал в заявку своего клуба, будучи здоровым".

"В любой другой ситуации он был бы в заявке, поэтому кое-что непременно происходит. Если прежде у "Сити" оставались какие-либо сомнения... Им нужен нападающий, и теперь это очевидно. Они лишились Серхио Агуэро, одного из лучших нападающих в истории Премьер-Лиги", — сообщил Невилл в своем подкасте.


Метки Кейн, Манчестер Сити, Невилл, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 454

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 17.08.2021 18:44 # chr1s8rown
    Как ж заебал этот физрук топить за мш

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  2. true-manc 17.08.2021 18:38 # true-manc
    Это правда

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  3. alexomck 17.08.2021 18:08 # alexomck
    невилл иксперт.

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