Фердинанд советует МЮ присмотреться к Саулю и Райсу

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал двух игроков, на которых "красным дьяволам" стоит обратить внимание в остатке трансферного окна.

Этим летом "Юнайтед" потратил свыше 100 миллионов фунтов на Рафаэля Варана и Джейдона Санчо, а главный тренер Оле Гуннар Сульшер уже сказал, что любые другие приобретения "стали бы бонусом".



Если у "дьяволов" еще остались деньги, то Фердинанд советует изучить возможность приглашения полузащитников Сауля Ньигеса из "Атлетико" и Деклана Райса из "Вест Хэма".



"Думаю, если будет доступен правильный игрок по правильной цене, Оле Гуннар Сульшер пойдет и купит его".



"Проблема в том, есть ли подходящие игроки на рынке. Думаю, Сауль Ньигеса идеально бы им подошел. Пару лет назад за него просили 160 миллионов фунтов, сейчас он будет стоить где-то 40-50 миллионов фунтов".



"По сегодняшним реалиям это выгодная цена за игрока вроде него с опытом выступлений в Лиге Чемпионов. Я его большой фанат. Думаю, если ты можешь заполучить его в это окно, сделай это".



"Также я думаю, что Деклан Райс стал бы огромным дополнением к этой команде. Я его огромный фанат. Я был бы счастлив увидеть его дальнейший прогресс".



"Он великолепно выступал за сборную Англии этим летом. Думаю, если "Вест Хэму" удастся сохранить его, это будет невероятным успехом. Думаю, он будет хорош, и если останется "Вест Хэме", и если уйдет", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.