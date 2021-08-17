"Норвич" близок к аренде Брандона Уильямса

"Норвич" близок к аренде крайнего защитника "Манчестер Юнайтед" Брандона Уильямса.

Ранее этим летом Уильямса связывали с переходом в "Саутгемптон" на правах аренды, однако 20-летний англичанин, по слухам, затребовал себе чересчур высокую зарплату.



Как бы то ни было, "Юнайтед" продолжает искать место, где Уильямс сможет получать регулярную игровую практику в сезоне 2021/22, и в данный момент фаворитом в борьбе за Брандона является "Норвич".



Как сообщает Sky Sports, "канарейки" едва ли успеют оформить переход Уильямса на этой неделе, поэтому на выезд к "Манчестер Сити" в ближайшую субботу они отправятся без Брандона.



В прошлом сезоне Уильямс страховал Люка Шоу и Алекса Теллеса слева в обороне, а также Аарона Ван-Биссаку справа в обороне. С возвращение Диогу Далота из аренды в "Милане" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер решил отправить Брандона в командировку за практикой.