Кейн, наконец, приступил к тренировкам с партнерами по "Тоттенхэму"
Сегодня утром нападающий Харри Кейн впервые после возвращения из отпуска тренировался со своими партнерами по "Тоттенхэму".
В прошлую пятницу Кейну завершил отбывать пятидневный карантин, на который ему пришлось сесть по возвращении с Багам через Соединенные Штаты.
Однако в "Тоттенхэме" решили не рисковать перед воскресным матчем Премьер-Лиги против "Манчестер Сити". В понедельник у игроков "шпор" был выходной, поэтому только сегодня Харри провел свою первую тренировку в общей группе.
Как сообщает Sky Sports, первым матчем для 28-летнего нападающего в этом сезоне может стать выезд к "Пасуш де Феррейре" в рамках квалификации Лиги Конференций в четверг.
Предполагается, что Кейн по-прежнему хочет покинуть "Тоттенхэм" и перейти в "Манчестер Сити", однако президент "шпор" Даниэль Леви не собирается отпускать игрока, чей контракт действителен еще три года.
17.08.2021 15:00
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