Кейн, наконец, приступил к тренировкам с партнерами по "Тоттенхэму"

Сегодня утром нападающий Харри Кейн впервые после возвращения из отпуска тренировался со своими партнерами по "Тоттенхэму".

В прошлую пятницу Кейну завершил отбывать пятидневный карантин, на который ему пришлось сесть по возвращении с Багам через Соединенные Штаты.



Однако в "Тоттенхэме" решили не рисковать перед воскресным матчем Премьер-Лиги против "Манчестер Сити". В понедельник у игроков "шпор" был выходной, поэтому только сегодня Харри провел свою первую тренировку в общей группе.



Как сообщает Sky Sports, первым матчем для 28-летнего нападающего в этом сезоне может стать выезд к "Пасуш де Феррейре" в рамках квалификации Лиги Конференций в четверг.



Предполагается, что Кейн по-прежнему хочет покинуть "Тоттенхэм" и перейти в "Манчестер Сити", однако президент "шпор" Даниэль Леви не собирается отпускать игрока, чей контракт действителен еще три года.