"Челси" продал Абрахэма в "Рому"

Тэмми Абрахэм Нападающий Тэмми Абрахэм официально завершил свой переход из "Челси" в "Рому" стоимостью 40 миллионов евро (34 млн. фунтов).

23-летний Абрахэм является продуктом академии "Челси", получив свой шанс в первой команде "синих" после прихода на тренерский мостик Фрэнка Лэмпарда в 2019 году.

Однако Лэмпард продержался на "Стэмфорд Бридж" только полтора сезона, а при Томасе Тухеле, сменившем Фрэнка в январе, Тэмми перестал проходить в стартовый состав.

Последней каплей для Абрахэма стал приход в "Челси" Ромелу Лукаку. Собрав чемоданы и не дождавшись предложения от "Арсенала", Тэмми уехал в Рим к Жозе Моуриньо.

Пройдя медицинское обследование, Абрахэм заключил с "Ромой" контракт до 2026 года. Выступать за команду Серии А игрок сборной Англии будет под 9-м номером, который ему принадлежал и в "Челси".

Всего Абрахэм провел 82 матча за "Челси", забив 30 голов. Также Тэмми направлялся "синими" в аренду в "Бристоль Сити", "Суонси" и "Астон Виллу".

"Когда клуб по-настоящему хочет тебя, ты чувствуешь это, а "Рома" сразу выразила свою заинтересованность".

"Рома" — это клуб, который заслуживает сражаться за титулы и трофеи. У меня есть опыт завоевания больших трофеев, и хочу снова выступать в этих соревнованиях. Я хочу помочь этой команде достичь этого и выйти на уровень, которому "Рома" должна соответствовать".

"Для меня огромная честь быть 9-м номером этого клуба, и мне просто не терпится начать помогать команде", — сообщил Абрахэм.

И хотя это не подтверждается официально, пресса предполагает, что "Челси" сохранил опцию обратного выкупа Абрахэма за сумму вдвое большую — 68 млн. фунтов.


Метки Абрахэм, Рома, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 17.08.2021 15:31 # kukuruzzo
    забьет больше пукаки

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  2. division 17.08.2021 15:23 # division
    и не дождавшись предложения от "Арсенала", Тэмми уехал в Рим к Жозе Моуриньо.

    Миха, ну ты сам-то веришь в такой бред? Они полтос отваливают за нонаме из аутсайдера АПЛ, за нашего Тамми они бы выложили лямов 70-80 абсолютно спокойно. А вот в то, что игрок сам не захотел выступать за клуб без истории, я охотно верю. Так что сам игрок просто послал их

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  3. warham 17.08.2021 15:22 # warham
    Мой страпон стал мужчиной

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  4. anabanana94 17.08.2021 15:19 # anabanana94
    Как он меня подбешивал, тупая швабра, просто Крауч на минималках, хорошо, что с АПЛ его прогнали, пусть бегает в никому не интересной лиге.

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  5. ian 17.08.2021 15:18 # ian
    Омар стал мужчиной

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  6. warham 17.08.2021 15:13 # warham
    Бородатые боевики, которые завоевали Афганистан за 2 недели, способны завоевать Расею за месяц?
    Делаем ставки.

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  7. yen33 17.08.2021 15:13 # yen33
    Не удивлюсь если в этом донном чемпике будет класть 20ку за сезон

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  8. arsenalbigfan 17.08.2021 15:09 # arsenalbigfan
    слава богу, не к королям лондона пошел, не тот уровень

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  9. bezviz 17.08.2021 15:07 # bezviz
    если за 3 сезона забьет в италии больше 100 голов, можно и выкупать за 68 лямов, а если отнять эти 34, то получится что подпишем игрока, реальная стоимость которого больше 100 млн, всего за 34, это настоящий бизнес!

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  10. meshuggah 17.08.2021 14:55 # meshuggah
    Навыращивали топариков на три состава, уже и победители лч и че, не входят в состав, если кого и покупать, так мегатопарей, а середняков пусть колбаса и гг покупают

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  11. beatles-red 17.08.2021 14:55 # beatles-red
    Через пару лет выкупят обратно втридорога

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  12. ian 17.08.2021 14:47 # ian
    В него не поверили ни Френки, ни Тухель, очень сомневаюсь, что у Моуриньо заиграет

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  13. warham 17.08.2021 14:38 # warham
    Моуриньо: "Абрахэм стал мужчиной"

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  14. imf-tau 17.08.2021 14:38 # imf-tau
    Норм слили.

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  15. thegodfather 17.08.2021 14:27 # thegodfather
    Ожидаем гениальный слив батшуаи бакайоко баркли, запакоста и эмерсона. Принт-скрин.
    Императрица в деле

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  16. atilla1 17.08.2021 14:25 # atilla1
    Сульшер: "Гринвуд стал мужчиной"

    Источник: http://fapl.ru/posts/87753/


    Ох уж эта эпоха трансгендеров…

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  17. sexan 17.08.2021 14:24 # sexan
    Удачи.

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  18. campeones 17.08.2021 14:20 # campeones
    нормально так пальму слили
    еще бы одои, дранка, бакайоко, Баркли и цены бы не было

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  19. role-playin 17.08.2021 14:18 # role-playin
    Абрахам - 34 млн
    Томори - 25 млн
    Геи - 20 млн
    Мозес, Ливраменто - по 5 млн каждый
    Еще 5 игроков на 7 млн в сумме

    Итого 95 лямов. Вот и трансфер Лукаки отбили.

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  20. m-ballack 17.08.2021 14:17 # m-ballack
    Маринка И М П Е Р А Т Р И Ц А!

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