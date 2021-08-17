"Челси" продал Абрахэма в "Рому"
Нападающий Тэмми Абрахэм официально завершил свой переход из "Челси" в "Рому" стоимостью 40 миллионов евро (34 млн. фунтов).
23-летний Абрахэм является продуктом академии "Челси", получив свой шанс в первой команде "синих" после прихода на тренерский мостик Фрэнка Лэмпарда в 2019 году.
Однако Лэмпард продержался на "Стэмфорд Бридж" только полтора сезона, а при Томасе Тухеле, сменившем Фрэнка в январе, Тэмми перестал проходить в стартовый состав.
Последней каплей для Абрахэма стал приход в "Челси" Ромелу Лукаку. Собрав чемоданы и не дождавшись предложения от "Арсенала", Тэмми уехал в Рим к Жозе Моуриньо.
Пройдя медицинское обследование, Абрахэм заключил с "Ромой" контракт до 2026 года. Выступать за команду Серии А игрок сборной Англии будет под 9-м номером, который ему принадлежал и в "Челси".
Всего Абрахэм провел 82 матча за "Челси", забив 30 голов. Также Тэмми направлялся "синими" в аренду в "Бристоль Сити", "Суонси" и "Астон Виллу".
"Когда клуб по-настоящему хочет тебя, ты чувствуешь это, а "Рома" сразу выразила свою заинтересованность".
"Рома" — это клуб, который заслуживает сражаться за титулы и трофеи. У меня есть опыт завоевания больших трофеев, и хочу снова выступать в этих соревнованиях. Я хочу помочь этой команде достичь этого и выйти на уровень, которому "Рома" должна соответствовать".
"Для меня огромная честь быть 9-м номером этого клуба, и мне просто не терпится начать помогать команде", — сообщил Абрахэм.
И хотя это не подтверждается официально, пресса предполагает, что "Челси" сохранил опцию обратного выкупа Абрахэма за сумму вдвое большую — 68 млн. фунтов.
17.08.2021 14:00
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Последние комментарии:
забьет больше пукаки
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и не дождавшись предложения от "Арсенала", Тэмми уехал в Рим к Жозе Моуриньо.
Миха, ну ты сам-то веришь в такой бред? Они полтос отваливают за нонаме из аутсайдера АПЛ, за нашего Тамми они бы выложили лямов 70-80 абсолютно спокойно. А вот в то, что игрок сам не захотел выступать за клуб без истории, я охотно верю. Так что сам игрок просто послал их
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Мой страпон стал мужчиной
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Как он меня подбешивал, тупая швабра, просто Крауч на минималках, хорошо, что с АПЛ его прогнали, пусть бегает в никому не интересной лиге.
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Омар стал мужчиной
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Бородатые боевики, которые завоевали Афганистан за 2 недели, способны завоевать Расею за месяц?
Делаем ставки.
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Не удивлюсь если в этом донном чемпике будет класть 20ку за сезон
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слава богу, не к королям лондона пошел, не тот уровень
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если за 3 сезона забьет в италии больше 100 голов, можно и выкупать за 68 лямов, а если отнять эти 34, то получится что подпишем игрока, реальная стоимость которого больше 100 млн, всего за 34, это настоящий бизнес!
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Навыращивали топариков на три состава, уже и победители лч и че, не входят в состав, если кого и покупать, так мегатопарей, а середняков пусть колбаса и гг покупают
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Через пару лет выкупят обратно втридорога
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В него не поверили ни Френки, ни Тухель, очень сомневаюсь, что у Моуриньо заиграет
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Моуриньо: "Абрахэм стал мужчиной"
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Норм слили.
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Ожидаем гениальный слив батшуаи бакайоко баркли, запакоста и эмерсона. Принт-скрин.
Императрица в деле
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Сульшер: "Гринвуд стал мужчиной"
Источник: http://fapl.ru/posts/87753/
Ох уж эта эпоха трансгендеров…
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Удачи.
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нормально так пальму слили
еще бы одои, дранка, бакайоко, Баркли и цены бы не было
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Абрахам - 34 млн
Томори - 25 млн
Геи - 20 млн
Мозес, Ливраменто - по 5 млн каждый
Еще 5 игроков на 7 млн в сумме
Итого 95 лямов. Вот и трансфер Лукаки отбили.
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Маринка И М П Е Р А Т Р И Ц А!
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