"Челси" продал Абрахэма в "Рому"

Нападающий Тэмми Абрахэм официально завершил свой переход из "Челси" в "Рому" стоимостью 40 миллионов евро (34 млн. фунтов).

23-летний Абрахэм является продуктом академии "Челси", получив свой шанс в первой команде "синих" после прихода на тренерский мостик Фрэнка Лэмпарда в 2019 году.



Однако Лэмпард продержался на "Стэмфорд Бридж" только полтора сезона, а при Томасе Тухеле, сменившем Фрэнка в январе, Тэмми перестал проходить в стартовый состав.



Последней каплей для Абрахэма стал приход в "Челси" Ромелу Лукаку. Собрав чемоданы и не дождавшись предложения от "Арсенала", Тэмми уехал в Рим к Жозе Моуриньо.



Пройдя медицинское обследование, Абрахэм заключил с "Ромой" контракт до 2026 года. Выступать за команду Серии А игрок сборной Англии будет под 9-м номером, который ему принадлежал и в "Челси".



Всего Абрахэм провел 82 матча за "Челси", забив 30 голов. Также Тэмми направлялся "синими" в аренду в "Бристоль Сити", "Суонси" и "Астон Виллу".



"Когда клуб по-настоящему хочет тебя, ты чувствуешь это, а "Рома" сразу выразила свою заинтересованность".



"Рома" — это клуб, который заслуживает сражаться за титулы и трофеи. У меня есть опыт завоевания больших трофеев, и хочу снова выступать в этих соревнованиях. Я хочу помочь этой команде достичь этого и выйти на уровень, которому "Рома" должна соответствовать".



"Для меня огромная честь быть 9-м номером этого клуба, и мне просто не терпится начать помогать команде", — сообщил Абрахэм.



И хотя это не подтверждается официально, пресса предполагает, что "Челси" сохранил опцию обратного выкупа Абрахэма за сумму вдвое большую — 68 млн. фунтов.