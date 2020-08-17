Сульшер: "Гринвуд стал мужчиной"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его юный нападающий Мейсон Гринвуд вступает в новый сезон более зрелым игроком.

В отсутствие Эдинсона Кавани и Маркуса Рэшфорда у Сульшера не осталось другого выбора, кроме как сыграть с 19-летним Гринвудом в качестве центрального нападающего против "Лидса" в первом туре Премьер-Лиги.



Мейсон сполна оправдал доверие своего наставника, забив один из пяти голов "Юнайтед" (5:1). Это дало повод Сульшеру отметить преображение юниора.



"Думаю, вы и сами можете видеть, какую выгоду он извлекает из работы, проделанной во время летнего предсезонного периода. Он превратился в мужчину".



"Он стал широкоплечее, сильнее. Он стал крепче стоять на ногах — когда он убегал от защитника и забивал свой гол, за этим было приятно наблюдать".



"Его отношение к работе, настрой, старательность — все это становится только лучше и лучше. Думаю, это говорит, какой зрелостью обладает этот парень", — цитирует Сульшера Daily Mail.