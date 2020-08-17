Сульшер: "Гринвуд стал мужчиной"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его юный нападающий Мейсон Гринвуд вступает в новый сезон более зрелым игроком.
В отсутствие Эдинсона Кавани и Маркуса Рэшфорда у Сульшера не осталось другого выбора, кроме как сыграть с 19-летним Гринвудом в качестве центрального нападающего против "Лидса" в первом туре Премьер-Лиги.
Мейсон сполна оправдал доверие своего наставника, забив один из пяти голов "Юнайтед" (5:1). Это дало повод Сульшеру отметить преображение юниора.
"Думаю, вы и сами можете видеть, какую выгоду он извлекает из работы, проделанной во время летнего предсезонного периода. Он превратился в мужчину".
"Он стал широкоплечее, сильнее. Он стал крепче стоять на ногах — когда он убегал от защитника и забивал свой гол, за этим было приятно наблюдать".
"Его отношение к работе, настрой, старательность — все это становится только лучше и лучше. Думаю, это говорит, какой зрелостью обладает этот парень", — цитирует Сульшера Daily Mail.
17.08.2021 13:00
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в этом сезоне доблжен уже вытеснять Кавани потихоньку , бриллиант , а не игрок. Холланды и не нужны
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бача бази по манчестерски
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