Сульшер: "Гринвуд стал мужчиной"

Мейсон Гринвуд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его юный нападающий Мейсон Гринвуд вступает в новый сезон более зрелым игроком.

В отсутствие Эдинсона Кавани и Маркуса Рэшфорда у Сульшера не осталось другого выбора, кроме как сыграть с 19-летним Гринвудом в качестве центрального нападающего против "Лидса" в первом туре Премьер-Лиги.

Мейсон сполна оправдал доверие своего наставника, забив один из пяти голов "Юнайтед" (5:1). Это дало повод Сульшеру отметить преображение юниора.

"Думаю, вы и сами можете видеть, какую выгоду он извлекает из работы, проделанной во время летнего предсезонного периода. Он превратился в мужчину".

"Он стал широкоплечее, сильнее. Он стал крепче стоять на ногах — когда он убегал от защитника и забивал свой гол, за этим было приятно наблюдать".

"Его отношение к работе, настрой, старательность — все это становится только лучше и лучше. Думаю, это говорит, какой зрелостью обладает этот парень", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 17.08.2021 13:24 # quavo
    в этом сезоне доблжен уже вытеснять Кавани потихоньку , бриллиант , а не игрок. Холланды и не нужны

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  2. lfcynwa 17.08.2021 13:23 # lfcynwa
    бача бази по манчестерски

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