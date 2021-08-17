Агент исключает переход Мартинеса в "Тоттенхэм"

Агент нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса повторно заверил, что его клиент не собирается переходить в "Тоттенхэм".

Ранее в августе появилась информация, что "Тоттенхэм" согласовал компенсацию за Мартинеса в размере 60 миллионов фунтов.



Агент Алехандро Камано признает, что у Лаутаро есть некоторые предложения, однако 23-летний аргентинец не заинтересован в уходе из "Интера".



"Он хочет снова выиграть скудетто с "Интером" хорошо выступить в Лиге Чемпионов с "нерадзурри", и, как я говорил прежде, он совершенно не помышляет об отъезде из Италии".



"Мы сделаем все возможное, чтобы остаться с "нерадзурри". Мартинес очень счастлив в Милане, у него превосходные отношения со своими партнерами по команде и новым тренером. Он получил много предложений, но никогда не воспринимал их всерьез. Он верит — и мы верим — что "Интер" все еще жив", — сообщил Камана FCInterNews.