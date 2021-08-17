Роналду был предложен "Сити"

Агент Жорже Мендеш предложил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду "Манчестер Сити".

Этим летом "Сити" пытается заменить покинувшего клуб свободным агентом Серхио Агуэро, но заполучить свою цель номер один в лице Харри Кейна из "Тоттенхэма" пока не может.



Зная об этом, Мендеш в качестве альтернативы предложил чемпионам Премьер-Лиги услуги своего звездного клиента, у которого в Турине остается только 10 месяцев по контракту стоимостью 25.5 млн. фунтов год.



Как сообщает итальянская газета Corriere dello Sport на титульной странице своего утреннего выпуска за вторник, "Ювентус" готов отпустить 36-летнего португальца за 25 млн. фунтов.



Ранее в своей карьере, с 2003 по 2009 год, Роналду с большим успехом выступал за "Манчестер Юнайтед", так что переход Криштиану в "Сити" был бы воспринят неоднозначно.