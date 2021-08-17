Роналду был предложен "Сити"

Криштиану Роналду Агент Жорже Мендеш предложил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду "Манчестер Сити".

Этим летом "Сити" пытается заменить покинувшего клуб свободным агентом Серхио Агуэро, но заполучить свою цель номер один в лице Харри Кейна из "Тоттенхэма" пока не может.

Зная об этом, Мендеш в качестве альтернативы предложил чемпионам Премьер-Лиги услуги своего звездного клиента, у которого в Турине остается только 10 месяцев по контракту стоимостью 25.5 млн. фунтов год.

Как сообщает итальянская газета Corriere dello Sport на титульной странице своего утреннего выпуска за вторник, "Ювентус" готов отпустить 36-летнего португальца за 25 млн. фунтов.

Ранее в своей карьере, с 2003 по 2009 год, Роналду с большим успехом выступал за "Манчестер Юнайтед", так что переход Криштиану в "Сити" был бы воспринят неоднозначно.


Метки Манчестер Сити, Роналду, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2021 11:00

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  1. brown-ale 17.08.2021 11:44 # brown-ale
    По стопам Тевеса.

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  2. sufferwell 17.08.2021 11:37 # sufferwell
    1 Kla$, Czar, Schokk, Ginex - Короли Рэпа.

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  3. mancityman 17.08.2021 11:25 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  4. gandalf 17.08.2021 11:09 # gandalf
    Ахахахах старое бревно но все равно 20 голов закинет 100проц и лучше тупого днореса намного

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  5. true-manc 17.08.2021 11:09 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    Наконец-то поиграет в приличной команде под руководством великого тренера.

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  6. kazakh12 17.08.2021 11:05 # kazakh12
    Неужели Роналду падет так низко, что согласится играть в этой помойке без истории

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  7. warham 17.08.2021 11:03 # warham
    Разочараюсь в Крестине, если перейдёт в эту помойку без истории.

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