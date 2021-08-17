Магуайр: "Варан придаст победный дух "Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поделился своими мыслями насчет прихода в команду защитника Рафаэля Варана.

В понедельник Варан провел свою первую тренировку вместе с "Юнайтед". В лице Рафаэля "красные дьяволы" получили титулованного защитника, за плечами у которого 10 сезонов выступлений за "Реал".



Магуайр в восторге от прихода Варана и ожидает, что 28-летний француз поможет "Юнайтед" приблизиться к завоеванию трофеев.



"Он прекрасный футболист, и это замечательно, что у нас такая конкуренция среди центральных защитников. Это будет подстегивать игроков, чтобы становиться лучше".



"Думаю, вы видели, что он выиграл за свою карьеру. Он выступал за команды топ-уровня — сборную Франции и "Реал" — и выиграл абсолютно все".



"Думаю, он придаст этот победный дух нашему клубу, а также добавит нам своего футбольного мастерства".



"Приглашение новых игроков — это замечательно для команды. Это придает импульс команде и повышает конкуренцию, причем не только в центре обороны, а на любой позиции. Это идет нам только на пользу".



"У нас один из крупнейших клубов в мире, и здесь ты не можешь ожидать легкой прогулки и отсутствия конкуренции".



"Мы знаем, что этот клуб должен сражаться за титул и выигрывать трофеи. Мы приближаемся к этому шаг за шагом, делая один шаг за раз. Каждый матч так важен, если ты хочешь достичь успеха".



"Думаю, вы видели, как мощно укрепила свой состав каждая команда этим летом. Каждый станет лучше, поэтому и мы должны", — цитирует Магуайра The Independent.