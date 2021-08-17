"Сити" планирует продать игроков минимум на 50 млн. фунтов

"Манчестер Сити" надеется выручить более 50 миллионов фунтов с продаж имеющихся игроков в остатке трансферного окна, что должно помочь "горожанам" купить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Несмотря на слухи о том, что "Тоттенхэм" исключает продажу Кейна, ESPN стало известно, что на самом деле "шпоры" готовы выслушать предложения по Харри, и "Сити" собирается этим воспользоваться.



"Сити" готов второй раз за лето побить британский трансферный рекорд, ранее купив Джека Грилиша у "Астон Виллы" за 100 млн. фунтов.



По информации источника, "горожане" собираются предложить за 28-летнего капитана сборной Англии 120 млн. фунтов плюс бонусы, однако "Тоттенхэм" оценивает своего бомбардира минимум в 150 млн. фунтов.



Чтобы осилить покупку Кейна, "Сити" нужно избавиться от одного или нескольких имеющихся игроков. Например, полузащитника Бернарду Силвы, который несчастен в Манчестере и хочет уехать в Испанию, чтобы быть ближе к семье.



Боссы "Сити" уверены, что сделка по Кейну возможна, а вот главный тренер Хосеп Гвардиола настроен более скептично и готов смириться с тем, что проведет весь сезон с единственным чистым центрфорвардом в лице Габриэля Жезуса.