"Челси" обсуждает продажу Эмерсона в "Лион"
"Челси" обсуждает продажу крайнего защитника Эмерсона Палмери в "Лион".
Ранее этим летом Эмерсон выиграл со сборной Италии Евро-2020, однако главный тренер "Челси" Томас Тухель не готов отказать в доверии Бену Чилуэллу, который был приобретен лишь год назад за огромные деньги, или Маркосу Алонсо, который уже проявил себя с лучшей стороны на старте нового сезона.
Так сложились обстоятельства, что Эмерсон просто стал лишним для Тухеля и не имеет шансов на регулярную игровую практику у "синих" в новом сезоне.
Как сообщает The Guardian, "Лион" обратил свой взор на 27-летнего итальянца бразильского происхождения после того, как не смог договориться с ПСЖ насчет Левена Курзава.
Продажа Эмерсона может принести "Челси" около 15 миллионов фунтов. Еще 34 млн. фунтов "синие" должны заработать с перехода нападающего Тэмми Абрахэма в "Рому".
17.08.2021 08:00
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Последние комментарии:
Марина конечно крута! Это не портовые с Барсой игроки которых никому на.. не нужны
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пздц мест не хватает в составе императоров для чемпиона лч и че, в каком нибудь вулвиче или подливе основным бы был
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Стратегия от избавления балласта - это лучшие приобретение за последние годы. С финансовой точки зрения. Если даже получится избавиться от 60% ненужных игроков купленных 4-5 лет назад - уже речь идёт о более чем 100-150 млн. фунтов.
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