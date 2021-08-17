"Челси" обсуждает продажу Эмерсона в "Лион"

"Челси" обсуждает продажу крайнего защитника Эмерсона Палмери в "Лион".

Ранее этим летом Эмерсон выиграл со сборной Италии Евро-2020, однако главный тренер "Челси" Томас Тухель не готов отказать в доверии Бену Чилуэллу, который был приобретен лишь год назад за огромные деньги, или Маркосу Алонсо, который уже проявил себя с лучшей стороны на старте нового сезона.



Так сложились обстоятельства, что Эмерсон просто стал лишним для Тухеля и не имеет шансов на регулярную игровую практику у "синих" в новом сезоне.



Как сообщает The Guardian, "Лион" обратил свой взор на 27-летнего итальянца бразильского происхождения после того, как не смог договориться с ПСЖ насчет Левена Курзава.



Продажа Эмерсона может принести "Челси" около 15 миллионов фунтов. Еще 34 млн. фунтов "синие" должны заработать с перехода нападающего Тэмми Абрахэма в "Рому".