Фернандеш: "Погба способен на большее"

Бруну Фернандеш и Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш уверен, что четыре результативные передачи за один матч — не предел для Поля Погба.

Против "Лидса" в минувшую субботу Погба стал всего лишь седьмым игроком в истории и первым из своего клуба, отдавшим четыре результативные передачи в одном матче Премьер-Лиги.

Поль провел отличный матч, несмотря на настойчивые спекуляции насчет своего будущего, однако Фернандеш ожидает, что 28-летний француз продолжит приносить пользу "Юнайтед".

"Это удивительно. Он выступает очень хорошо, и он такой большой игрок. Каждый знает это, и он способен становиться лучше и лучше, потому что, как я думаю, он способен на большее".

"Я практически уверен, что Поль способен отдать пять или шесть результативных передач в одном матче".

"Поль — классный игрок. Все мы верим в него и знаем его качества. Нам важно регулярно демонстрировать такую игру и помогать команде выступать лучше, и я практически уверен, что Поль здесь ради этого", — сообщил Фернандеш MUTV.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2021 07:00

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  1. alexomck 17.08.2021 07:46 # alexomck
    в пять или в шесть цветов башку покрасить способен, да.

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  2. liver4ever 17.08.2021 07:03 # liver4ever
    Например, сменить клуб

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