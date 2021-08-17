"Барселона" готова обменять Коутиньо на Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг "Барселона" заинтересована в капитане "Арсенала" Пьер-Эмерике Обамеянге.

Год назад Обамеянг заключил новый трехлетний контракт с "Арсеналом" на роскошных условиях, и с тех пор Пьер-Эмерик никак не может вернуться на прежний высокий уровень игры.

В условиях кризиса 32-летний габонец со своей огромной зарплатой превратился в обузу для "канониров", и клуб был бы рад отпустить игрока при наличии правильного предложения.

Возможно, у "Барселоны" и нет достаточных денег для приобретения Обамеянга, однако клуб с "Ноу Камп", как сообщает Sky Sports, готов предложить взамен своего полузащитника Филиппе Коутиньо.

"Арсенал" как раз находится в поисках плеймейкера, и имеющий опыт выступлений в Премьер-Лиге за "Ливерпуль" Коутиньо может показаться "канонирам" привлекательным вариантом.

Добавим, Обамеянг пропустил матч первого тура Премьер-Лиги против "Брентфорда". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил это "плохим самочувствием" африканца.


Метки Арсенал, Барселона, Коутиньо, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2021 00:05

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  1. gerrard08 17.08.2021 00:37 # gerrard08
    Лол, обмениваются неликвидом чисто чтоб занизить лички)

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