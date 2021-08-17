"Барселона" готова обменять Коутиньо на Обамеянга
"Барселона" заинтересована в капитане "Арсенала" Пьер-Эмерике Обамеянге.
Год назад Обамеянг заключил новый трехлетний контракт с "Арсеналом" на роскошных условиях, и с тех пор Пьер-Эмерик никак не может вернуться на прежний высокий уровень игры.
В условиях кризиса 32-летний габонец со своей огромной зарплатой превратился в обузу для "канониров", и клуб был бы рад отпустить игрока при наличии правильного предложения.
Возможно, у "Барселоны" и нет достаточных денег для приобретения Обамеянга, однако клуб с "Ноу Камп", как сообщает Sky Sports, готов предложить взамен своего полузащитника Филиппе Коутиньо.
"Арсенал" как раз находится в поисках плеймейкера, и имеющий опыт выступлений в Премьер-Лиге за "Ливерпуль" Коутиньо может показаться "канонирам" привлекательным вариантом.
Добавим, Обамеянг пропустил матч первого тура Премьер-Лиги против "Брентфорда". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил это "плохим самочувствием" африканца.
17.08.2021 00:05
Просмотров: 554
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лол, обмениваются неликвидом чисто чтоб занизить лички)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий