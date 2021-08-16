"Ливерпуль" отправил Дэвиса в "Шеффилд Юнайтед"
Защитник "Ливерпуля" Бен Дэвис присоединился к клубу Чемпионшипа "Шеффилд Юнайтед", где проведет сезон 2021/22 на правах аренды.
Дэвис стал игроком "Ливерпуля" только в феврале, будучи купленным за 2 миллиона фунтов у "Престона". Бен до сих пор не дебютировал за "красных" и лишь принял участие в двух предсезонных матчах этим летом.
26-летний англичанин становится первым новичком "Шеффилд Юнайтед" при Славише Йокановиче и в этом сезоне постарается помочь "клинкам" вернуться в Премьер-Лигу.
Дэвис обладает солидным опытом выступлений в Чемпионшипе, а также является универсалом, способным сыграть центрального или левого защитника.
16.08.2021 22:00
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Зачем Ливерпуль его вообще покупал? Он что, должен к 30-ти годам вырасти в топа?
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