"Ливерпуль" отправил Дэвиса в "Шеффилд Юнайтед"

Бен Дэвис Защитник "Ливерпуля" Бен Дэвис присоединился к клубу Чемпионшипа "Шеффилд Юнайтед", где проведет сезон 2021/22 на правах аренды.

Дэвис стал игроком "Ливерпуля" только в феврале, будучи купленным за 2 миллиона фунтов у "Престона". Бен до сих пор не дебютировал за "красных" и лишь принял участие в двух предсезонных матчах этим летом.

26-летний англичанин становится первым новичком "Шеффилд Юнайтед" при Славише Йокановиче и в этом сезоне постарается помочь "клинкам" вернуться в Премьер-Лигу.

Дэвис обладает солидным опытом выступлений в Чемпионшипе, а также является универсалом, способным сыграть центрального или левого защитника.


Метки Дэвис, Ливерпуль, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 16.08.2021 22:09 # suddenly
    Зачем Ливерпуль его вообще покупал? Он что, должен к 30-ти годам вырасти в топа?

    (ответить)

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