Лукаку: "Чувствую себя более совершенным игроком"

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку чувствует, что после двух лет в "Интере" он возвращается в Премьер-Лигу "более совершенным игроком".

Купленный у "Интера" за 97.5 млн. фунтов Лукаку с нетерпением дожидается воскресенья, когда сможет дебютировать за команду Томаса Тухеля в матче против "Арсенала".



28-летний бельгиец уверен в себе и своем мастерстве, а также готов стать вожаком "синих" в чемпионской гонке Премьер-Лиги.



"Я просто чувствую себя более совершенным игроком. Я пытался улучшить все качества, которые нужны нападающему, и я просто хочу продолжать работать над небольшими деталями, а также над своими сильными сторонами".



"Я просто хочу стараться помогать команде добиваться побед и быть доступным для тренера и своих партнеров по команде. Я просто хочу быть уверен, что им комфортно и что они могут положиться на меня в любой ситуации".



"Два года в Италии помогли мне улучшить все аспекты игры нападающего, и теперь я готов".



"В разговоре со мной тренер очень четко выразил свои мысли. Он хочет, чтобы я был авторитетом и лидером в команде. Я просто хочу использовать все свои качества, чтобы как можно сильнее помогать команде".



"Моя роль будет зависеть от плана на игру и того, чего тренер хочет от меня. Если он хочет, чтобы я был наконечником атак, или хочет, чтобы я совершал рывки за спину защитникам, я могу это делать".



"Мне нравится схема, по которой мы играем, и я очень гибок. Я могу играть в двойке нападающих или сам по себе. Я привык к этой схеме, потому что мы играем по ней в сборной Бельгии, и мне не нужно много времени на адаптацию".



"Мне просто нужно узнать сильные качества своих партнеров по команде с важных позиций и понять, как мы играем без мяча. С остальным я справлюсь и так".



"Это не так, что я новый игрок и не вполне знаю, чего ожидать. Я знаю лигу, я забил немало голов здесь, но прошлое есть прошлое, и нужно смотреть вперед".



"Я — это новая версия себя прежнего. Я добился прогресса, и я перехожу в очень сильную команду, поэтому нам вместе просто нужно подтвердить это, вступив в борьбу за титул Премьер-Лиги", — сообщил Лукаку официальному веб-сайту "Челси".