Джака заключил новый контракт с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

Ранее этим летом казалось, что карьера Джаки в "Арсенале" окончена. Купить Гранита надеялась "Рома", а сам игрок сборной Швейцарии был полон желания поработать с Жозе Моуриньо в "Риме".



Однако у "Ромы" и "Арсенала" возникли непреодолимые разногласия насчет стоимости 28-летнего Джаки, в результате чего Гранит остался на "Эмирейтс".



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета никогда не хотел терять Джаку, поэтому только обрадовался срыву переговоров с "Ромой". А чтобы окончательно закрыть вопрос с будущим Гранита, "канониры" предложили своему бывшему капитану новый контракт на улучшенных условиях.



Таким образом, Джака, чей предыдущий контракт истекал в 2023 году, заключил новое трехлетнее соглашение с опцией продления на 12 месяцев, сообщает The Guardian.



Добавим, Джака выступает за "Арсенал" после своего перехода из менхенгладбахской "Боруссии" в 2016 году. Как раз с тех пор "канониры" не попадают в Лигу Чемпионов.