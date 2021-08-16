Джака заключил новый контракт с "Арсеналом"
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2024 года.
Ранее этим летом казалось, что карьера Джаки в "Арсенале" окончена. Купить Гранита надеялась "Рома", а сам игрок сборной Швейцарии был полон желания поработать с Жозе Моуриньо в "Риме".
Однако у "Ромы" и "Арсенала" возникли непреодолимые разногласия насчет стоимости 28-летнего Джаки, в результате чего Гранит остался на "Эмирейтс".
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета никогда не хотел терять Джаку, поэтому только обрадовался срыву переговоров с "Ромой". А чтобы окончательно закрыть вопрос с будущим Гранита, "канониры" предложили своему бывшему капитану новый контракт на улучшенных условиях.
Таким образом, Джака, чей предыдущий контракт истекал в 2023 году, заключил новое трехлетнее соглашение с опцией продления на 12 месяцев, сообщает The Guardian.
Добавим, Джака выступает за "Арсенал" после своего перехода из менхенгладбахской "Боруссии" в 2016 году. Как раз с тех пор "канониры" не попадают в Лигу Чемпионов.
16.08.2021 20:00
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))))))))))))))))))))))))))))))
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Император!
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Прилюдно будучи капитаном поссал на болельщиков — новый контракт!
Брав0, 0рси0
самый опущенный круб Британии, мерзость заднеприводная
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