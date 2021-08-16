Джака заключил новый контракт с "Арсеналом"

Гранит Джака Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

Ранее этим летом казалось, что карьера Джаки в "Арсенале" окончена. Купить Гранита надеялась "Рома", а сам игрок сборной Швейцарии был полон желания поработать с Жозе Моуриньо в "Риме".

Однако у "Ромы" и "Арсенала" возникли непреодолимые разногласия насчет стоимости 28-летнего Джаки, в результате чего Гранит остался на "Эмирейтс".

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета никогда не хотел терять Джаку, поэтому только обрадовался срыву переговоров с "Ромой". А чтобы окончательно закрыть вопрос с будущим Гранита, "канониры" предложили своему бывшему капитану новый контракт на улучшенных условиях.

Таким образом, Джака, чей предыдущий контракт истекал в 2023 году, заключил новое трехлетнее соглашение с опцией продления на 12 месяцев, сообщает The Guardian.

Добавим, Джака выступает за "Арсенал" после своего перехода из менхенгладбахской "Боруссии" в 2016 году. Как раз с тех пор "канониры" не попадают в Лигу Чемпионов.


Метки Арсенал, Джака, контракты

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2021 20:00

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  1. lfcynwa 16.08.2021 20:26 # lfcynwa
    ))))))))))))))))))))))))))))))

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  2. alexomck 16.08.2021 20:15 # alexomck
    Император!

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  3. sellman 16.08.2021 20:11 # sellman
    Прилюдно будучи капитаном поссал на болельщиков — новый контракт!
    Брав0, 0рси0

    самый опущенный круб Британии, мерзость заднеприводная

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