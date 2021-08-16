"Челси" видит в Беллингеме альтернативу Райсу
В качестве своей следующей большой трансферной цели "Челси" рассматривает полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.
Этим летом "Челси", наконец, закрыл давнюю проблему с результативным нападающим, купив Ромелу Лукаку из "Интера" за 97.5 млн. фунтов.
Задумываясь о дальнейшем укреплении состава, "синие" хотят обзавестись центральным полузащитником, ведь Канте уже достиг своего 30-летия, а Жоржиньо этого сделает позже в текущем году.
Очевидным кандидатом на эту роль видится Деклан Райс, которым "Челси" интересуется со времен Фрэнка Лэмпарда, однако Eurosport.co.uk утверждает, что у "синих" появилась альтернатива полузащитнику "Вест Хэма".
Этой альтернативной является 18-летний Беллингем, который ярко провел свой дебютный сезон за "Боруссию" после перехода из "Бирмингема".
Своей игрой в Дортмунде Джуд даже заслужил место в заявке сборной Англии на Евро-2020, где он принял участие в трех матчах.
Не исключено, что "Челси" попытается переманить Беллингема уже в это трансферное окно.
16.08.2021 18:00
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