"Вест Хэм" все еще надеется вернуть Лингарда

Ассистент главного тренера "Вест Хэма" Стюарт Пирс заявил, что его клуб все еще надеется вернуть полузащитника Джесси Лингарда.

Забив девять голов и отдав пять результативных передач в 16 матчах за "Вест Хэм" во второй половине прошлого сезона, летом Лингард вернулся в родной "Юнайтед".



Пока Джесси не получил своего шанса, заразившись коронавирусом, однако ранее наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер говорил, что рассчитывает на 28-летнего англичанина.



Если по какой-то причине Лингард не захочет сражаться за место в составе "Юнайтед", то двери "Вест Хэма" для него по-прежнему открыты — вплоть до 31 августа.



"Мы бы хотели, чтобы он перешел к нам. Это ни для кого не секрет. Он был великолепен в прошлом году".



"Мяч на стороне "Манчестер Юнайтед". Он связан контрактом с ними. Несомненно, мы бы хотели заполучить его".



"Он особенный парень, и он очень хорошо поладил с другими игроками. Он очень понравился им. Он проявил свое мастерство в прошлом году и сделал нашу игру более разнообразной".



"Никогда не знаешь, как все сложится, но в данный момент кажется, что он сражается за место в составе "Юнайтед", — сообщил Пирс talkSPORT.