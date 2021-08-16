Беллерин отчаянно хочет уйти из "Арсенала"

Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин все еще надеется покинуть лондонский клуб в это трансферное окно.

В первом матче нового сезона — против "Брентфорда" в минувшую пятницу — главный тренер "канониров" Микель Артета задействовал справа в обороне Калума Чемберса, тогда как Беллерин остался в запасе.



Как утверждает The Athletic, Эктор "отчаянно" хочет покинуть "Арсенал" и уже "испытывает разочарование" от того, что лондонцы его никак не отпускают.



Ранее этим летом Беллерином интересовался "Интер", однако "канониры" были готовы отпустить Эктора только по постоянному трансферу или в аренду с обязательством по выкупу, что не устроило итальянскую сторону.



Желание Беллерина вырваться с "Эмирейтс" настолько высоко, что 26-летний испанец даже готов пойти на понижение зарплаты.



Помимо Чемберса, у Артеты также есть Седрик Соареш, однако ожидается, что "Арсенал" обратится на трансферный рынок в поисках еще одного правого защитника, если Беллерин все же уйдет.