ПСЖ готов платить Погба 510 тысяч фунтов в неделю

ПСЖ готов поманить полузащитника "Манчестер Юнайтед" контрактом с зарплатой в 600 тысяч евро в неделю (510 тыс. фунтов).

Неожиданно подвернувшийся шанс заполучить Лионеля Месси лишил ПСЖ возможности приобрести Погба этим летом, однако французский гранд сохраняет интерес к своему соотечественнику.



Теперь ПСЖ надеется подписать Погба следующим летом, когда Поль станет свободным агентом, если так и не продлит свой истекающий контракт с "Юнайтед".



Как сообщает The Independent, ПСЖ уже готовит заманчивое предложение для Погба и готов платить Полю больше, чем "Юнайтед" и даже "Барселона" с "Реалом", которых предпочитает сам игрок.



ПСЖ предстоит вести переговоры с агентом 28-летнего француза Мино Райолой. Истекающий контракт в Манчестере дает полузащитнику возможность уже в январе заключить предварительное соглашение со своим будущим клубом.