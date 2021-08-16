ПСЖ готов платить Погба 510 тысяч фунтов в неделю

Поль Погба ПСЖ готов поманить полузащитника "Манчестер Юнайтед" контрактом с зарплатой в 600 тысяч евро в неделю (510 тыс. фунтов).

Неожиданно подвернувшийся шанс заполучить Лионеля Месси лишил ПСЖ возможности приобрести Погба этим летом, однако французский гранд сохраняет интерес к своему соотечественнику.

Теперь ПСЖ надеется подписать Погба следующим летом, когда Поль станет свободным агентом, если так и не продлит свой истекающий контракт с "Юнайтед".

Как сообщает The Independent, ПСЖ уже готовит заманчивое предложение для Погба и готов платить Полю больше, чем "Юнайтед" и даже "Барселона" с "Реалом", которых предпочитает сам игрок.

ПСЖ предстоит вести переговоры с агентом 28-летнего француза Мино Райолой. Истекающий контракт в Манчестере дает полузащитнику возможность уже в январе заключить предварительное соглашение со своим будущим клубом.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2021 15:00

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  1. alexomck 16.08.2021 16:00 # alexomck
    Будет отжигать в этом сезоне, дабы выбить бабки из МЮ, либо ПСГ, а дальше снова забьёт на клубный ногомяч.

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  2. murderface616 16.08.2021 15:53 # murderface616
    как же нагибают красный мешок. что Санчес, что Де Гей, что этот нигер. ща выбьет себе 500к, бросит играть и через год уйдет в аренду в Интер на 2 года ухахахаха

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  3. warham 16.08.2021 15:25 # warham
    Какой то нигер на кую вертит великий Манчестер. Надо этому негриле срочно глянуть фильм 12 лет рабства.

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