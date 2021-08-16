Семь вещей, что мы узнали в 1-м туре

Нуну Эшпириту Санту и Хосеп Гвардиола Сезон Премьер-Лиги 2021/22 стартовал, и самое время подвести итоги сыгранного на выходных первого тура.



"Брентфорд" дождался своего дебюта

Брентфорд В другие времена победа дебютанта Премьер-Лиги над лондонским "Арсеналом" в старте туре стала бы сюрпризом, если не сенсацией. Но "Брентфорд" изначально выглядел фаворитом матча — командой, которая уступает сопернику в индивидуальном классе, но значительно превосходит во всем остальном.

Это уже не старый "Гриффин Парк", но справиться с атмосферой нового стадиона "Брентфорда" команде Микеля Артеты оказалось сложно. Хозяева набросились на "канониров" с первых минут, и голы Серхи Каньоса и Кристиана Нергора хороши показали, во что превратилась оборона "Арсенала" под давлением соперника. Подопечные Томаса Франка дождались своего шанса после двух лет разочарований, и победитель в этот вечер был, кажется, предопределен.

Отсутствие Обамеянга и Лакасетта на качестве атаки "Арсенала" сказалось, но даже с ними "канониры" сейчас не та команда, которая способна на классе побеждать мотивированных андердогов.

"Лидсу" лучше не ездить на "Олд Траффорд"

Бруну Фернандеш и Поль Погба Первый сезон "Лидса" после возвращения в Премьер-Лигу был несомненным успехом, омраченным разве что унизительным поражением 6:2 на поле "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы являются для "Лидса" принципиальным соперником, и от позора команду Марсело Бьельсы в тот день спасало только отсутствие зрителей, переживавших тот кошмар на расстоянии.

Выводов "Лидс" не сделал, и на этот раз было еще больнее. Заполненный "Олд Траффорд" наблюдал за тем, как "Юнайтед" выносил соперника второй раз за девять месяцев — и теперь делал это еще эффективнее. "Лидс" снова проиграл центр поля, не успевая за действиями квартета центрхавов МЮ. На этот раз была надежда: события развивались не так быстро, и гол Эйлинга на старте второго тайма даже сделал счет равным. Но подопечные Бьельсы только разозли команду Сульшера и получили новый разгром.

Хет-трик Бруну Фернандеша и (особенно) четыре голевых передачи Погба — событие нерядовое, а вот крупные победы "Юнайтед" над "Лидсом" Бьельсы могут войти в привычку.

"Челси" не заметил "Кристал Пэлас"

Челси Трансфер Ромелу Лукаку стал даже большим событием, чем победа в Суперкубке Европы, но на стартовый матч чемпионата "Челси" вышел без центрфорварда. Лукаку не хватало: с "девяткой" в составе команда Томаса Тухеля могла победить "Кристал Пэлас" даже с более крупным счетом.

По такой игре сложно определить, в каком направлении движется "Пэлас" Патрика Виейра". "Орлов" на поле не было, хотя они и пытались выходить из обороны через короткий пас. За счет прессинга "Челси" с первых минут закрыл гостей на их половине поля и почти не выпускал до самого конца поединка. Без Лукаку (или Абрахэма, уходящего в "Рому") "Челси" все равно был в состоянии забить три гола. Трево Чалоба, впервые вышедший на матч Премьер-Лиги после многочисленных аренд, забил один из них дальним ударом. Похоже, что у младшего из братьев Чалоба все-таки есть шанс остаться в составе "Челси" на этот сезон, даже если в ближайшем резерве.

Лукаку дебютирует в следующий уикенд, но функционально команда уже выглядит готовой к старту сезона.

У Бенитеса все началось хорошо

Ришарлисон В первом домашнем поединке "Эвертона" "Гудисон Парк" не стал портить настроение новому менеджеру команды, и тот отплатил эффектной победой над "Саутгемптоном". Команда Ральфа Хазенхюттля вступает в сезон с опасениями, но прекрасный гол ее дебютанта Адама Армостронга на время позволил считать, что хотя бы потеря Данни Ингса не станет для "святых" критичной.

"Эвертон" перевернул игру во втором тайме, и решения Бенитеса на это повлияли. Переведя Ришарлисона в центр атаки, Рафа быстро добился результата, когда бразилец замкнул прострел дебютанта "ирисок" Андроса Таунсенда. "Эвертон" явно поработал над кроссами в штрафную, которые стали главной угрозой от команды Бенитеса в этом поединке. Хозяева в итоге добились результата под конец встречи, а Рафа даже получил первые аплодисменты от болельщиков "Эвертона".

Начало и вправду отличное. Мерсисайдцы победили в Премьер-Лиге, уступая в счете после первого тайма, впервые с 2015 года.

"Ливерпуль" начинает уверенно

Мохамед Салах и Виргил Ван Дейк Как и два года назад, "Норвич" Даниэля Фарке начинает свой путь в Премьер-Лиге матчем против "Ливерпуля". И снова проигрывает с разницей в три мяча, теперь на своем поле и без запоминающихся отрезков. Новичок Премьер-Лиги был готов играть против команды Юргена Клоппа, но все это ожидаемо закончилось легкой победой мерсисайдцев.

Голы Жоты, Фирмино и Салаха принесли "Ливерпулю" первую победу, Ван Дейк забрал под контроль оборону, а выступление команды подтвердило, что предсезонный период прошел продуктивно. У "Норвича" предсезонка была прерванной, но вряд ли это определило неудачи "канареек", в составе которых дебютировал целый ряд футболистов. "Норвич", скорее всего, продолжит гнуть свою линию игры снова, что принесет в процессе пару впечатляющих выступлений, но наверняка отправит их назад в Чемпионшип.

"Ньюкасл" и "Вест Хэм" настроены развлекать

Мичейл Антонио Глядя на воскресный матч, сложно поверить в то, что Стив Брюс и Дэвид Мойес — тренеры оборонительные. "Ньюкасл" и "Вест Хэм" сыграли самый результативный матч тура, прошедший в лучшей для этого атмосфере. Заполненный "Сент-Джеймс Парк" создал невероятный антураж игре, которая могла завершиться с любым счетом, но все-таки принесла победу "Вест Хэму".

"Ньюкасл" был хорош в первом тайме, гости были очень хороши после перерыва. И если вычеркнуть вторую половину, фанаты "сорок" наверняка получили желаемое. Каллум Уилсон забрал себе "девятку" и впервые забил на полном "Сент-Джеймс Парк", да еще и ударом головой. Команда Брюса атаковала, Сен-Максимен блистал, а фланговые игроки поставляли кроссы в штрафную.

"Вест Хэм" в первом тайме не был плох, но команда Мойеса стала на голову лучше после перерыва. Саид Бенрахма показал, что заменить Джесси Лингарда можно, Мичейл Антонио — что ему "девятка" тоже к лицу, а Деклан Райс вел игру, как полагается основному футболисту сборной Англии. После трех ударов соперника "Ньюкасл" в себя не пришел. Возможно, на Стива Брюса поражение в такой открытой игре произведет впечатление, и "сороки" вернутся к более осторожному стилю в ближайшее время. "Вест Хэм", в свою очередь, останавливаться не должен — команда провела этот поединок в духе прошлого сезона.

"Манчестер Сити" пока не готов

Натан Аке и Сон Хен Мин Чемпионы Англии мощно начали матч против "Тоттенхэма", но надолго подопечных Пепа Гвардиолы не хватило. Похоже, им в воскресенье Харри Кейна не хватало больше, чем "шпорам", которые повторил знакомый трюк в домашней игре с "Сити".

Это был четвертый визит "горожан" на новый стадион "Тоттенхэма" и уже четвертое поражение без забитых мячей. Как и Моуриньо, Нуну Эшпириту Санту настроил команду на контратаки, и у него определяющую роль сыграли все те же футболисты — Сон, Моура и Танганга. "Сити" не хватало не только Кейна, но и собственных футболистов, набирающих форму после Чемпионата Европы. С Де Брюйне и Уолкером "горожане" точно станут сильнее. С Кейном они, наверное, станут чемпионами.

Перспективы "Тоттенхэма" первая игра в сезоне не определяет. Нуну начал с победы над соперником, которого "шпоры" побеждали и не в лучшей форме, и которому только предстоит набрать обороты в этом сезоне.

Иван Громиков специально для FAPL.ru


Метки Премьер-Лига, статьи

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 3104

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Последние комментарии:




  1. jirrort 16.08.2021 14:47 # jirrort
    Самый опасный русский!!!

    https://youtu.be/-dScJk2MY5o

    (ответить)

  2. warham 16.08.2021 14:31 # warham
    Интересно, а что было бы, если звезды сошлись и Манчестер Сити с лысым тупо проепали сезон и понизились а Чемпионшип? Просил бы лярд на трансферы для повышения или повесился на шапке араба?

    (ответить)

  3. thegodfather 16.08.2021 14:25 # thegodfather
    08
    &#128202; — В матче против "Кристал Пэлас" Трево Чалоба отдал 18 передач в финальную треть поля, больше, чем любой другой игрок среди всех матчей первого тура АПЛ.

    [Squawka]

    Император!!!

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  4. warham 16.08.2021 14:21 # warham
    Глянул сколько надо денег чтобы купить куклу для секса из самого высшего материала, как кожа. 200к гривень. Да лучше РСП снять и хер с ней

    (ответить)

  5. mane 16.08.2021 14:21 # mane
    Леви по красоте рулит Клубом, Кэйна просто унизил и посадил на бутылку, тот думал, что если он попрощался в последнем матче с трибунами и потом дал интервью скаю, то это гарантия ухода пхпха) Топовый манагер, странно что он всю карьеру завис в Петунхэме, в условном Реале и Барсе Леви стал бы отличным президентом

    (ответить)

  6. lexa-arsenal 16.08.2021 14:18 # lexa-arsenal
    Челси (Лондон)
    Место в рейтинге УЕФА (2018) 11
    Матчей 204
    Побед 65
    Ничьих 60
    Поражений 79
    Забитых мячей 267
    Пропущенных мячей 286
    Разница мячей -19
    Самая крупная победа 6:0
    Самое крупное поражение 1:5
    Самый результативный матч 4:5
    Самая результативная ничья 3:3
    Очков 255

    Арсенал (Лондон)
    Место в рейтинге УЕФА (2018) 9
    Матчей 204
    Побед 79
    Ничьих 60
    Поражений 65
    Забитых мячей 286
    Пропущенных мячей 267
    Разница мячей 19
    Самая крупная победа 5:1
    Самое крупное поражение 0:6
    Самый результативный матч 5:4
    Самая результативная ничья 3:3
    Очков 297


    синие сучки забывают про хозяев когда их спускают с цепи

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  7. yamateh 16.08.2021 14:05 # yamateh
    Ни одной ничьи кстати, держу в курсе.
    Челси императоры, гроза европы, естесно что не заметили какой то пэлас.

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  8. superglor 16.08.2021 13:58 # superglor
    Как и два года назад, "Норвич" Даниэля Фарке начинает свой путь в Премьер-Лиге матчем против "Ливерпуля". И снова проигрывает с разницей в три мяча

    ЧЕМПИОНЫ! ЛИВЕРПУЛЬ! КЛОПП ГЕНИЙ!

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  9. krakovyak 16.08.2021 13:45 # krakovyak
    Семь раз пососити.

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  10. warham 16.08.2021 13:42 # warham
    Лысая свинка Пепа скоро пойдет на понижение в Брайтон, будет там тратить по 10 лямов за трансфер и испытывать гордость, что хоть что то тратит.

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  11. thegodfather 16.08.2021 13:34 # thegodfather
    Пепа :" грылыш провел невероятный матч, но я невероятный долбоеб, так что это не точно"

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  12. warham 16.08.2021 13:09 # warham
    Я буду на страпоне, пока буду болеть за Арсенал

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  13. geniusss 16.08.2021 13:05 # geniusss
    Завтра день рождения Лил Пампа !!
    Ему будет 21 год !!

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  14. true-manc 16.08.2021 13:04 # true-manc
    КОРОЛИ будут на троне!!!

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  15. mane 16.08.2021 13:01 # mane
    Мансито на страпоне, просто помни

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  16. jokerz 16.08.2021 13:01 # jokerz
    1 Манчестер Юнайтед 1 3

    пропасть

    Все прочие

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