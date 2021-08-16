Семь вещей, что мы узнали в 1-м туре

Сезон Премьер-Лиги 2021/22 стартовал, и самое время подвести итоги сыгранного на выходных первого тура.





"Брентфорд" дождался своего дебюта



В другие времена победа дебютанта Премьер-Лиги над лондонским "Арсеналом" в старте туре стала бы сюрпризом, если не сенсацией. Но "Брентфорд" изначально выглядел фаворитом матча — командой, которая уступает сопернику в индивидуальном классе, но значительно превосходит во всем остальном.



Это уже не старый "Гриффин Парк", но справиться с атмосферой нового стадиона "Брентфорда" команде Микеля Артеты оказалось сложно. Хозяева набросились на "канониров" с первых минут, и голы Серхи Каньоса и Кристиана Нергора хороши показали, во что превратилась оборона "Арсенала" под давлением соперника. Подопечные Томаса Франка дождались своего шанса после двух лет разочарований, и победитель в этот вечер был, кажется, предопределен.



Отсутствие Обамеянга и Лакасетта на качестве атаки "Арсенала" сказалось, но даже с ними "канониры" сейчас не та команда, которая способна на классе побеждать мотивированных андердогов.



"Лидсу" лучше не ездить на "Олд Траффорд"



Первый сезон "Лидса" после возвращения в Премьер-Лигу был несомненным успехом, омраченным разве что унизительным поражением 6:2 на поле "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы являются для "Лидса" принципиальным соперником, и от позора команду Марсело Бьельсы в тот день спасало только отсутствие зрителей, переживавших тот кошмар на расстоянии.



Выводов "Лидс" не сделал, и на этот раз было еще больнее. Заполненный "Олд Траффорд" наблюдал за тем, как "Юнайтед" выносил соперника второй раз за девять месяцев — и теперь делал это еще эффективнее. "Лидс" снова проиграл центр поля, не успевая за действиями квартета центрхавов МЮ. На этот раз была надежда: события развивались не так быстро, и гол Эйлинга на старте второго тайма даже сделал счет равным. Но подопечные Бьельсы только разозли команду Сульшера и получили новый разгром.



Хет-трик Бруну Фернандеша и (особенно) четыре голевых передачи Погба — событие нерядовое, а вот крупные победы "Юнайтед" над "Лидсом" Бьельсы могут войти в привычку.



"Челси" не заметил "Кристал Пэлас"



Трансфер Ромелу Лукаку стал даже большим событием, чем победа в Суперкубке Европы, но на стартовый матч чемпионата "Челси" вышел без центрфорварда. Лукаку не хватало: с "девяткой" в составе команда Томаса Тухеля могла победить "Кристал Пэлас" даже с более крупным счетом.



По такой игре сложно определить, в каком направлении движется "Пэлас" Патрика Виейра". "Орлов" на поле не было, хотя они и пытались выходить из обороны через короткий пас. За счет прессинга "Челси" с первых минут закрыл гостей на их половине поля и почти не выпускал до самого конца поединка. Без Лукаку (или Абрахэма, уходящего в "Рому") "Челси" все равно был в состоянии забить три гола. Трево Чалоба, впервые вышедший на матч Премьер-Лиги после многочисленных аренд, забил один из них дальним ударом. Похоже, что у младшего из братьев Чалоба все-таки есть шанс остаться в составе "Челси" на этот сезон, даже если в ближайшем резерве.



Лукаку дебютирует в следующий уикенд, но функционально команда уже выглядит готовой к старту сезона.



У Бенитеса все началось хорошо



В первом домашнем поединке "Эвертона" "Гудисон Парк" не стал портить настроение новому менеджеру команды, и тот отплатил эффектной победой над "Саутгемптоном". Команда Ральфа Хазенхюттля вступает в сезон с опасениями, но прекрасный гол ее дебютанта Адама Армостронга на время позволил считать, что хотя бы потеря Данни Ингса не станет для "святых" критичной.



"Эвертон" перевернул игру во втором тайме, и решения Бенитеса на это повлияли. Переведя Ришарлисона в центр атаки, Рафа быстро добился результата, когда бразилец замкнул прострел дебютанта "ирисок" Андроса Таунсенда. "Эвертон" явно поработал над кроссами в штрафную, которые стали главной угрозой от команды Бенитеса в этом поединке. Хозяева в итоге добились результата под конец встречи, а Рафа даже получил первые аплодисменты от болельщиков "Эвертона".



Начало и вправду отличное. Мерсисайдцы победили в Премьер-Лиге, уступая в счете после первого тайма, впервые с 2015 года.



"Ливерпуль" начинает уверенно



Как и два года назад, "Норвич" Даниэля Фарке начинает свой путь в Премьер-Лиге матчем против "Ливерпуля". И снова проигрывает с разницей в три мяча, теперь на своем поле и без запоминающихся отрезков. Новичок Премьер-Лиги был готов играть против команды Юргена Клоппа, но все это ожидаемо закончилось легкой победой мерсисайдцев.



Голы Жоты, Фирмино и Салаха принесли "Ливерпулю" первую победу, Ван Дейк забрал под контроль оборону, а выступление команды подтвердило, что предсезонный период прошел продуктивно. У "Норвича" предсезонка была прерванной, но вряд ли это определило неудачи "канареек", в составе которых дебютировал целый ряд футболистов. "Норвич", скорее всего, продолжит гнуть свою линию игры снова, что принесет в процессе пару впечатляющих выступлений, но наверняка отправит их назад в Чемпионшип.



"Ньюкасл" и "Вест Хэм" настроены развлекать



Глядя на воскресный матч, сложно поверить в то, что Стив Брюс и Дэвид Мойес — тренеры оборонительные. "Ньюкасл" и "Вест Хэм" сыграли самый результативный матч тура, прошедший в лучшей для этого атмосфере. Заполненный "Сент-Джеймс Парк" создал невероятный антураж игре, которая могла завершиться с любым счетом, но все-таки принесла победу "Вест Хэму".



"Ньюкасл" был хорош в первом тайме, гости были очень хороши после перерыва. И если вычеркнуть вторую половину, фанаты "сорок" наверняка получили желаемое. Каллум Уилсон забрал себе "девятку" и впервые забил на полном "Сент-Джеймс Парк", да еще и ударом головой. Команда Брюса атаковала, Сен-Максимен блистал, а фланговые игроки поставляли кроссы в штрафную.



"Вест Хэм" в первом тайме не был плох, но команда Мойеса стала на голову лучше после перерыва. Саид Бенрахма показал, что заменить Джесси Лингарда можно, Мичейл Антонио — что ему "девятка" тоже к лицу, а Деклан Райс вел игру, как полагается основному футболисту сборной Англии. После трех ударов соперника "Ньюкасл" в себя не пришел. Возможно, на Стива Брюса поражение в такой открытой игре произведет впечатление, и "сороки" вернутся к более осторожному стилю в ближайшее время. "Вест Хэм", в свою очередь, останавливаться не должен — команда провела этот поединок в духе прошлого сезона.



"Манчестер Сити" пока не готов



Чемпионы Англии мощно начали матч против "Тоттенхэма", но надолго подопечных Пепа Гвардиолы не хватило. Похоже, им в воскресенье Харри Кейна не хватало больше, чем "шпорам", которые повторил знакомый трюк в домашней игре с "Сити".



Это был четвертый визит "горожан" на новый стадион "Тоттенхэма" и уже четвертое поражение без забитых мячей. Как и Моуриньо, Нуну Эшпириту Санту настроил команду на контратаки, и у него определяющую роль сыграли все те же футболисты — Сон, Моура и Танганга. "Сити" не хватало не только Кейна, но и собственных футболистов, набирающих форму после Чемпионата Европы. С Де Брюйне и Уолкером "горожане" точно станут сильнее. С Кейном они, наверное, станут чемпионами.



Перспективы "Тоттенхэма" первая игра в сезоне не определяет. Нуну начал с победы над соперником, которого "шпоры" побеждали и не в лучшей форме, и которому только предстоит набрать обороты в этом сезоне.



Иван Громиков специально для FAPL.ru